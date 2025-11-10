Napokig titokban ömlött a szennyvíz a Sződrákosi-patakba, tömeges halpusztulás követte

Az Őrbottyánnál, illetve a Vácrátót és Veresegyház közötti területen található tavaknál szinte visszafordíthatatlanul elpusztulhatott az élővilág egy kilyukadt főnyomócső miatt. Az illetékes állami cég, a Duna Menti Regionális Vízmű hallgat.