Az alpolgármester szerint egy erős hányással és hasmenéssel járó vírus terjed.
A feltételezett elkövető az unoka volt, aki pokollá tette rokona életét.
Egyikőjük súlyos sérülést szenvedett és mentőhelikopter vitte kórházba.
Az Őrbottyánnál, illetve a Vácrátót és Veresegyház közötti területen található tavaknál szinte visszafordíthatatlanul elpusztulhatott az élővilág egy kilyukadt főnyomócső miatt. Az illetékes állami cég, a Duna Menti Regionális Vízmű hallgat.
Már amennyiben választásnak lehet nevezni, ugyanis egyetlen jelölt indult.
Utódjáról majd időközi választáson döntenek a helyiek.
Eltűnési ügynek indult, de túl sok volt a gyanús körülmény. Végül kiderült, gyilkosság történt.
A gyanúsított minden előzmény nélkül rontott az ebédelő munkásoknak, később azt is tagadta, hogy ilyesmi történt volna.
A családi gyorsétterem minden munkatársa önkéntes karanténba vonult, egy hozzátartozó megbetegedése miatt döntöttek így.
Egy jogi kiskapu segíti a komoly TAO-pénzeket felemésztő beruházást, amibe a Váci Egyházmegye is beszáll majd.
A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola 138 fős tantestületéből 116-an támogatják a május 29-i munkabeszüntetést.
Vizsgálatot indított a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a veresegyházi hulladékégetéssel kapcsolatban - közölték lapunkkal. Megírtuk: a helyiek illegális hulladékégetésről panaszkodnak, Veresegyház Ivacs nevezetű településrészén gyakran szúrós szagú füst terjeng, melynek forrása a lakóterülettől néhány száz méterre található hulladékégető telep.
Meghalt az a férfi, aki hétfőn - eddig tisztázatlan körülmények között - autó alá szorult Veresegyházon - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Tűz keletkezett egy családi ház egyik helyiségében Veresegyházon, a Julianus utcában péntek este. A tűz következtében egy idős férfi meghalt.
Ismét Pásztor Béla (Független) Veresegyház polgármestere a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, a szavazatok 100 százalékának összesítése után (az eredmény nem végleges).
Elromlott egy vonat, ezért akár 50 perces késések is lehetnek a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon - közölte a Mávinform.
Lopási kísérlet közben megrongálták ismeretlenek egy gázcső elzáróját, s ezzel gázömlést idéztek elő a veresegyházi Csomádi utcában.
A MÁV szakemberei megjavították a Veresegyház és Csomád közötti szakaszon délelőtt leszakadt felsővezetéket, és megindult a vonatközlekedés - közölte a Mávinform.
Letört egy Vác felé tartó személyvonat áramszedője és leszakadt a felsővezeték is, emiatt Veresegyház és Fót között pótlóbuszok közlekednek - közölte a Mávinform szombat délelőtt.
Az aligátorteknősnél is nagyobbra növő, annál az emberre sokkal veszélyesebb úgynevezett keselyűteknősre bukkantak vasárnap délután egy veresegyházi tóban. Magyarországon most először találtak ilyen állatot – közölte a Fehérkereszt Állatvédő Liga helyszínen tartózkodó kurátora.