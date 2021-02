Meghalt Siklósi Örs, az AWS énekese

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk, ezúttal A magyar kultúra napjára.

Liszt–Berlioz maraton

Liszt és Berlioz nemcsak kor- és pályatársak voltak, de barátok és fegyvertársak is. Ahogyan korábban Schumann és Mendelssohn, Debussy és Ravel műveit, most az ő alkotásaikat is együtt mutatja be a közönségnek a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar népszerű zeneszerző-maratonja. A szombat délelőtt kezdődő és késő estig tartó, tizenegy eseményt magába foglaló koncertfolyamban, amelyet ezúttal a Müpa Home közvetítéssorozatában élvezhetnek a szép muzsikák szerelmesei, felvonul a magyar zeneélet számos kiválósága. Hallhatjuk Bogányi Gergely, Báll Dávid, Fejérvári Zoltán (képünkön), Balog József, Palojtay János és Balogh Ádám zongorázását, Szűcs Máté brácsajátékát, Káel Norbertet és a Jazzical Triót, a Szent Efrém Férfikart. A gyerekeknek szánt matiné műsorát a kiváló fagottművész, Lakatos György vezeti. Pódiumra lép a MÁV Szimfonikus Zenekar Daniel Boico, az Óbudai Danubia Zenekar Hámori Máté, a Győri Filharmonikus Zenekar Berkes Kálmán vezényletével. A Pannon Filharmonikusokat Vass András, az eseménysort záró Budapesti Fesztiválzenekart Fischer Iván irányítja. Müpa Home, február 6. 10:00–22:00

Párizs lángjai

Február 6-án, szombaton az Opera Otthonra fizetős streamszolgáltatásban a jegy.hu felületén látható a Magyar Nemzeti Balett legújabb nagyszabású klasszikus produkciója, a Párizs lángjai online premierje. A francia forradalom idején játszódó, sodró erejű darabot Vaszilij Vajnonen koreográfiája nyomán a világhírű balettpedagógus és koreográfus, Michael Messerer gondolta újra. A Borisz Aszafjev zenéjére készült produkció Oleg Molchnov díszleteivel és Rományi Nóra jelmezeivel tér vissza 1977 után az Opera repertoárjára. Az előadás főbb szerepeit Melnik Tatiana (Jeanne), Leblanc Gergely (Philippe), Krupp Anna (Mireille de Poitiers), Balázsi Gergő Ármin (Antoine Mistral) és Radziush Mikalai (Costa de Beauregard márki) táncolják. Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei (betanító balettmester: Evgeny Popov) és felvételről a Magyar Állami Operaház Zenekara. Vezényel: Kocsár Balázs. jegy.hu, február 6. 20:00