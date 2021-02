Megfertőződött a brit vírusmutációval egy németországi idősotthon 14 beoltott lakója

Perugia és térségében újra karantén lép életbe, és van, ahol vörös lesz a zóna.

Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfő nulla órától lezárják a 166 ezer lakosú Perugiát és térségét. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint a lakosság kizárólag engedéllyel, vagyis munkavégzés vagy más súlyos indok miatt hagyhatja el lakhelyét.



Az élelmiszerboltok kivételével ugyancsak leáll a kereskedelem, a vendéglátás és a teljes oktatás pedig visszaáll internetre. Hasonló korlátozások lépnek életbe a Ternivel szomszédos kisvárosokban és településeken. A karanténrendelkezés február 21-ig érvényes.

A szintén közép-olaszországi Abruzzo tartományban a 14 év feletti diákok visszatérnek a távoktatásra. Pescara városában a tantermi oktatást minden évfolyamon felfüggesztik. Bolzanót és környékét pedig egészen február 28-ig ismét kiemelten járványveszélyes, vörös színű zónába helyezik vissza Ezzel egy időben Olaszország nagy részén tovább enyhítették a korlátozásokat. Továbbra is tizenhat tartomány tartozik a kevésbé veszélyes, sárga színű térségbe, ahol napközben nyitva tarthatnak a bárok, éttermek, és újranyitottak a múzeumok is. Oldották a korlátozásokat Trentinóban is, miközben a régió másik fele, vagyis Alto Adige továbbra is közepesen veszélyes térségnek számít. Ugyanígy közepes fokozatba tartozik Puglia, Szicília és Umbria karanténon kívüli része, ami azt jelenti, hogy továbbra sem dolgozik a vendéglátóipar, és nem lehet elhagyni a városok, települések területét. (Képünkön a járvány miatt elmaradt velencei karnevál egyik hagyományos helyszíne, a szinte kiürült Szent Márk tér)



Vakcinatervek és dohogások

Olaszországban a járvány kezdete óta több mint 91 ezren haltak meg a Covid-19 betegség szövődményeiben. Csak január elseje óta 16 ezer beteg hunyt el. A halottak életkor átlaga 82 év. A tervek szerint kedden kezdődik meg az AstraZeneca által kifejlesztett védőoltás terjesztése, a vakcinából valamivel kevesebb mint 250 ezer dózis érkezik az első szállítmánnyal. Az oltóanyagot az 55 év alattiak kapják meg, elsőként a pedagógusok és más oktatási dolgozók, a fegyveres erők és rendfenntartók tagjai, a börtönőrök és a büntetés-végrehajtási intézetek lakói. A szomszédos Ausztriában az oltóanyagok kapcsán Sebastian Kurz osztrák kancellár a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjút. A vasárnap megjelent írás szerint kiemelte:



„jó megoldás a közös vakcinabeszerzés, és a tárgyalásokat a gyártókkal a tagországok megbízásából folytató Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megbízható partner a tagállami kormányoknak. Az viszont problematikus, hogy milyen lassú és bürokratikus az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)”.

Az osztrák kormányfő szerint ugyanis az EU-n kívül sokkal gyorsabb volt az engedélyeztetés. Sebastian Kurz arról is szólt:



„beadatna magának orosz vagy kínai fejlesztésű védőoltást, ha az oltóanyagokat engedélyezték Európában”.

Sebastian Kurz osztrák kancellár Fotó: HELMUT FOHRINGER / AFP

Részleges enyhítések

Eközben Horvátországban és Szlovéniában is enyhült a járvány, mindkét országban csökkent az új fertőzöttek száma. Ennek ellenére Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője vasárnap a sajtónak úgy nyilatkozott: bár jók a járványügyi adatok, február 15-ig, a jelenlegi intézkedések lejártáig nem enyhítenek. Mindazonáltal a miniszter azt is bejelentette: megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a szigorításokon megyénként változtassanak. Zágráb városában és a délnyugat-horvátországi Lika-Zengg megyében egyébként hétfőn már a középiskolások is visszatérhetnek az iskolapadokba.



A szlovén kormány pénteki döntése szerint az ország egész területén kinyithattak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók, a dolgozókat pedig hetente kell tesztelni az új koronavírusra. Egyes szolgáltatásokat is csak azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek 24 óránál nem régebbi PCR- vagy antigén teszttel. Ilyenek például a kozmetikai kezelések vagy a masszázs.

A hétfői munkaszüneti nap után keddtől az egész ország területén megnyithatnak az óvodák, és megkezdődik az oktatás az elemi iskolák első három osztályában is.