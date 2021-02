Műanyag zacskót húztak vallatói egy orosz ellenzéki tüntető fejére

A brit kormány nagyobb figyelmet fordít arra, hogy ráébressze a veszélyeztetett kisebbségeket: nem ártalmas a vakcina.

Több kiemelkedően fontos kérdésben kell döntést hoznia a kormánynak a következő napokban. A lakosság és az üzleti élet egyaránt érhetően feszült izgalommal várja Boris Johnson bejelentését a múlt év december 20-a óta tartó majdnem teljes "lockdown" feloldásának ütemtervéről az iskolák március 8-ára feltételezett megnyitása után. A második nehéz elhatározás pedig az oltási program folytatását érinti a 70 éven felüliek és a lakosság legveszélyeztetettebb rétege, közel 15 millió ember immunizációjának február 15-re remélt befejezését követően. Amikor a múlt héten az oltási program túljutott a 10 milliós mérföldkövön, a kormány újabb látványos perspektívát dobott be a köztudatba: legkésőbb május elejére végezni akar akar a kilenc prioritási korcsoportot oltásával, az 50 évesekig bezárólag. Ez azt jelenti, 32 millió ember kapná meg a vakcinát. A The Telegraph szerint a cél igen ambiciózus és nagy nyomást helyez az egészségügyi rendszerre. A következő felvonás részleteiről szóló vitába üzleti lobbicsoportok, szakszervezetek és más érdekvédelmi szövetségek is bekapcsolódtak. A "győztesek" várhatóan a sürgősségi szolgálatok és az ítéletvégrehajtás dolgozói, a pedagógusok, szociális munkások, a szupermarketek eladói, a taxisok, a szállításban és kiemelkedően fontos üzemekben, például az élelmiszeriparban alkalmazottak lehetnek. Az oltási program megszervezéséért felelős miniszter, Nadhim Zahawi, de a Családorvosok Királyi Szövetségének elnöke, Dr Martin Marshall is foglalkozott a Sky News vasárnap reggeli adásában azzal a súlyos problémával, hogy miközben a nagy-britanniai etnikai kisebbségek aránytalanul nagy számban esnek a Covid-19 áldozatául, éppen közülük utasítják el a legtöbben az oltást. A körzeti orvos az információk hiányát, a félretájékoztatást és a kormánnyal szembeni bizalmatlanságot említette a helyzet három okaként. Az iraki származású miniszter "komoly aggodalmának" adott hangot, amiért egyes közösségek nem élnek az oltás lehetőségével. Mint mondta, "ha egy bizonyos csoport beoltatlanul marad, a vírus futótűzként terjed el tagjai között". A kormány a következő napokban nagyobb súlyt helyez az etnikai kisebbségek meggyőzésére. Szombaton egy ponton az egészségbiztosító percenként közel ezer embert oltott be. A program megvalósítását egyedül az oltóanyag beérkezésében előforduló fennakadások késleltethetik. Ahogy ezt Zahawi később a BBC Andrew Marr showjában is bejelentette, a szigetország más államoktól eltérően nem gondol oltási útlevél bevezetésére. Ha valakinek igazolnia kell, hogy megkapta a vakcinát, a körzeti orvosi rendelőhöz fordulhat segítségért. Boris Johnsonra kormányfőre mind nagyobb nyomást helyez a konzervatív frakció, hogy az új megbetegedések csökkenésével enyhítsen a szigorításokon. A fokozatosság jegyében először a golf- és teniszpályákat nyitják meg és lehetővé válik a családok kültéri találkozója. A kiszámíthatatlan brit időjárási adottságok miatt nem felhőtlen öröm, hogy kezdetben várhatóan csak a kocsmák és az éttermek kerthelyiségei fogadhatnak vendégeket, sőt hírek szerint az alkoholfogyasztást nem engedélyezik.