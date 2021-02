Mégis vizsgálatot indított az ombudsman a kalocsai gyermekotthonban történt bántalmazások ügyében

A Magyar Vöröskereszt a koronavírus-járvány hazai feltűnése óta, a fertőzést megelőző rendelkezéssekkel összhangban valóban nem fogad lakossági ruhaadományokat – erősítette meg értesülésünket a karitatív szervezet. Lapunknak adott tájékoztatásában a kommunikációs osztály hozzátette: ezt a rendelkezést tavaly márciusban eljuttatták a megyei szervezeteik részére.

A ruhaadományok, más tárgyi adományokhoz hasonlóan, eseti felajánlásoknak minősülnek (a Vöröskereszt részéről nincs ilyen központi adományfelhívás, kampány), ezért erről tájékoztatást sem tettek közzé. Az eseti adományfelajánlások alkalmával azonban az adományozni kívánókat a megyei, területi szervezetek egyénileg tájékoztatják a járványügyi rendelkezésről és az egyéb adományozási lehetőségekről. A Magyar Vöröskereszt mindenkit arra buzdít, hogy – aki teheti – pénzbeli felajánlással támogassa munkájukat a szervezet honlapján megtalálható online adományozói felületen, vagy hívja a 1359-es adományvonalat, ahol egy hívás 250 Ft segítséget jelent. Nem kivételes esetről van szó. Az egyebek mellett roma tehetség programot működtető Új Start Alapítvány – amelynek irodája Budapesten, a józsefvárosi Magdolna utcában található – szegény falvakba is szállít adományokat. Szőke Judit, az alapítvány igazgatója arról számolt be a Népszavának, hogy a ruhaadományokkal korábban is voltak problémáik: időt és energiát vitt el, amíg a levetett, gyakran rossz minőségű holmikból kiválogatták a használható darabokat. A vírus miatt most még a fertőtlenítésre is különös gondot kellene fordítani, ami újabb terhet jelentene. Az alapítvány inkább úgy döntött, hogy eltekint ruhaadományok fogadásától. „Egyszerűen nem éri meg” – mondta Szőke Judit. Azok, akik segíteni szeretnének, az Új Start Alapítvány oldalán számos lehetőség közül választhatnak.