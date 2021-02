Szerdától regisztrálni kell, hogy be tudjunk lépni Ausztriába

György István államtitkár arról beszélt az Operatív törzs tájékoztatóján, hogy azt nem tudják biztosítani, hogy az oltást kapó személy rámutasson arra a vakcinára, amit szeretne megkapni, mivel egyelőre nincs elég oltóanyag az országban.

Február 10-től az Ausztriába beutazás előtt online regisztrálni kell, majd karanténba kell vonulni tíz napra. A beutazást követően az ötödik naptól van lehetőség ingyenes PCR- vagy antigénteszt elvégeztetésére. Az intézkedés nem terjed ki az ingázókra, a tranzitforgalomra, illetve azokra, akik sürgősségi orvosi ellátásban részesülnek – jelentette be Kiss Róbert alezredes az új beutazási rendeletet az Operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

György István, a Miniszterelnökség államtitkára közölte, hogy az oltás első két szakaszát lezárták. Most a preferencia csoport a legidősebbeket jelenti. Az államtitkár ismertette az oltás következő szakaszait. Múlt héten elkezdték beoltani a vakcinára regisztrált legidősebbeket: a mai napig 35 299 idős embert oltottak be, és ma, illetve ezen a héten is folytatják az oltásokat. Ezen a héten további Pfizer és Moderna szállítmányt várnak. Hangsúlyozta, hogy



egyszerűen nincs elég vakcina az országban.

A kórházi oltópontokon az orosz Szputnyik V vakcinát használják majd, mert ennek tárolási feltételei ott vannak biztosítva. Egyelőre háromezer adaggal oltanak, és további húszezret bevizsgálnak. Az AstraZeneca oltóanyagát a 60 év alattiak kapják majd, ezzel egy újabb célcsoport nyílik meg az oltási rendben. Ezeket az anyagokat még a héten kiszállítják a háziorvosokhoz. Ők fogják felhívni az oltandókat, és egyeztetni velük a beoltásukról. Leszögezte, hogy azt egyelőre nem tudják biztosítani, hogy az oltást kapó személy rámutasson arra a vakcinára, amit szeretne megkapni, mivel egyelőre nincs elég. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló vakcinák egyformán alkalmasak a védelem eléréséhez. Még nincs szükség arra, hogy újabb oltópontokat, vagy stadionokat vonjanak be oltási helyszínként.



A rendőrségi adatokról Kiss Róbert elmondta, hogy 610 ember ellen intézkedtek a rendőrök hétvégén maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, és 1656 ember szegte meg a kijárási tilalmat. A hatóság két vendéglátóhelyet záratott be 60 napra. Egy szombathelyi pizzériában 17 személy tartózkodott, vasárnap pedig egy borsodi üzletet kinyitottak, ahol két ember szeszes italt fogyasztott. Hétvégén 5977 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg 15 847 ember van elkülönítve az országban. Tavasz óta 529 büntetőeljárást rendeltek el a járványüggyel összefüggésben, eddig 103 gyanúsítottat hallgattak ki. Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 1 160 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 377 655-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 65, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 155-re emelkedett. Megjegyezte, hogy ezúttal nem találtak olyan személyt az elhunytak között, akinek ne lett volna alapbetegsége, mindannyian valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek. A gyógyultak száma jelenleg 281 839, az aktív fertőzötteké 82 661. Kórházban 3717 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen. A mai napig több mint 289 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni első védőoltását, és mintegy 107 ezer ember a második adagot is megkapta. Leszögezte, hogy minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy vakcinát szerezzenek. Egyelőre a legesendőbbeket védik, és így haladnak előre, hogy később szélesebb körben olthassanak. Azt mondta, hogy az AstraZenexa vakcináját 2 és 8 fok között lehet tárolni, úgy, ami megszokott más oltóanyagok esetében, így könnyebb annak tárolása. „Ezért szélesebb az a range is”, amit engedélyez az oltóanyag gyártója, hogy a két oltás beadása között mennyi idő teljen el. A gyártó nem szabott határt az életkornak, de nem rendelkezik elegendő információval a legidősebbek beoltásáról, ez az oka a 60 éves korhatárnak. Müller Cecília örömmel jelentette be, hogy valamennyi paraméter vonatkozásában megfelelőnek találták a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai az orosz Szputnyik V vakcinát. Ez szerinte még egy megerősítése annak, hogy biztonságos az oltás.

Beszélt arról, hogy a kedvező járványügyi helyzetünk fenntartása a vakcináktól is függ, és ami szállítmány az országba érkezik, azt mind felhasználjuk. Hangsúlyozta, hogy a járvány zajlik, itt van velünk, annak mindenféle mutánsváltozata is. Azok is, amiket ismerünk, és azok is, amiket még talán nem. A vírus állandóan változik, ezért rendkívül fontos, hogy az oltások beadása után is kövessük a fertőződési rátát. Egyik vakcina sem biztosít 100 százalékos védelmet, de rendkívül jó hatásról számoltak be eddig. Az oltási terv következetes betartása nélkül ezt a járványt nem tudjuk legyőzni, és nem találjuk meg a kivezető utat belőle. Az országos tisztifőorvos türelmet kért mindenkitől. Újságírói kérdések: Sok ismeret gyűlik össze naponta, de azt nem tudni egyelőre, hogy olyan vírusmutáció alakul-e majd ki, ami szezonálisan, némileg megszelídítve jelentkezik-e újra, mint az influenza, vagy sem. A gyártók vizsgálják, hogy a vakcina biztosíthat-e évekre védelmet. A szervtranszplantáción átesettek védendő csoportba tartoznak. Nem mindegy, mennyi idő telt el a transzplantáció óta. Azt az oltóorvos dönti el egyénileg, hogy kaphat-e az ilyen beavatkozáson átesett páciens vakcinát. Akut beteg viszont nem kaphat védőoltást. Se koronavírus ellenit, se mást. Elvileg az oltások többségénél nincs életkori felső határ. Mindig az orvos dönti el, hogy mi az oltás kockázata az adott betegnél, minek van nagyobb haszna. A tapasztalatokat nézve az oltás lényegesen kisebb kockázattal jár, mint annak elmaradása. A bentlakásos szociális otthonokban véget ért az oltás beadása. Nem marad el a második dózis beadása sem, az szükséges az immunitás kialakulásához. A védőoltás rendkívüli felkészülést nem igényel, de azt megköszönik, ha kitöltött oltási kérdőívvel és beleegyezési igazolással érkeznek az emberek az oltásra. Müller Cecília kérte, hogy étlen-szomjan ne induljanak el, hogy ne legyenek rosszul. Az AstraZeneca a 18 és 60 éves közötti csoportot jelenti. Ebben a körben visszafele haladva oltanak, vagyis a 60 év felől indulnak visszafelé az egyes korcsoportokban. Nem kizárólagos szempont az életkor, hanem „a krónikus megbetegedések serege” is számít, mivel van, aki már fiatalon sok krónikus megbetegedésben szenved. Arra a kérdésre, hogy mikor indulhat a lakosság tömeges oltása, azt válaszolta, hogy amikor elég vakcina lesz az országban. Ígérete szerint a Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna, a Szputnyik V és a Sinopharma oltóanyagát mind fel fogják használni.