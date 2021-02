Rendkívüli hideggel robban be a tél

A drasztikusan betörő, és ráadásul tartósnak is tűnő mínuszok nem csak az időjárásra érzékenyek mosolyát fagyasztják meg. A meteogyógyász szerint a sok problémát okozó, összetett és megterhelő helyzetre időben fel kell készülnünk.

„Rendkívüli idő közelít, ami extrém terhelést ró mindenki szervezetére” – hívta fel a figyelmet Pintér Ferenc meteogyógyász. A Meteo Klinika igazgatója a Népszavának elmondta: drasztikus időjárás-változást okoz a környékünkön felhalmozódott szibériai légtömeg csütörtökre várható betörése. Kemény tél váltja fel ugyanis azt a tavaszias időjárást, amely még szerdán is jellemző lesz a térségben. A szélsőséges hideget hozó front az előrejelzések szerint csütörtök hajnalban viharos, orkán erejű széllel, komoly havazással, így aztán a hófúvás esélyével vonul át felettünk. A nyomában akár mínusz 20 Celsius-fokig is süllyedhet az éjszakai hőmérséklet. Fontos, hogy erre időben felkészüljünk – tette hozzá a szakember.

Sok a bizonytalanság, de a markáns lehűlést nem ússzuk meg Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-bejegyzése szerint egyelőre nem tudni pontosan, mi várható. Mint írták, az biztos, hogy „csütörtökön markáns lehűlés érkezik, a Dunántúlra már éjszaka megérkezik a hideg, fagyos levegő. Az ország nagyobb részén azonban éjszaka, reggel enyhébb idő lesz, mint a délutáni órákban.” Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. A csapadék nagy része a nap első felében hullik, ám ennek halmazállapotát egyelőre bizonytalannak nevezték. A legnagyobb bizonytalansági faktornak pedig azt, hogy a fagyos levegő mikor éri utol a csapadékzónát. Egyelőre több forgatókönyv is létezik, „szélsőséges esetben akár vastag, napokon át megmaradó hótakaró is kialakulhat nagy területen, nagyobb eséllyel az ország északi részein.” Mint írták, viharos szélre több helyen is nagy esély van, de ez leginkább 60-80 kilométer/órás sebességet jelent, ennél a jelenlegi előrejelzések csak kisebb térségekben valószínűsítenek nagyobb széllökéseket. Ha csütörtökön sok hó esik, a hétvégére megnyugvó légkörben a derült, kevésbé szeles tájakon igen erős fagyok is előfordulhatnak, akár mínusz 15-20 Celsius-fok alatti minimumok is lehetnek.

A hirtelen változás és a ritkán tapasztalt hideg olyan veszélyeket hordoz, amilyenekkel már nagyon régen találkoztunk, a szervezetünk nincs is rá felkészülve – hangsúlyozta a szakember. „Emberek fagyhatnak meg. Nem maradhat senki kint éjszakára. Veszélyben vannak a rosszul vagy fűtetlen lakásban élők is. Oda kell figyelni a rosszullétekre is, nagy a veszélye a szívinfarktusnak” – sorolta Pintér Ferenc. A meteogyógyász megjegyezte, különösen problémás a helyzet most, a járvány idején, amikor alapszabály szerint nem célszerű látogatóba menni. Át kell ezért gondolni, hogyan lehet mégis odafigyelni és segíteni a veszélyeztetett embereknek.

Arcunkra fagyhat a maszk

A fronttal érkező hideg tartós is lesz, most úgy néz ki, hogy a betörése után legalább egy hétig még jóval az átlag alatti hőmérsékletekre kell számítani. Ez tovább gyengíti az immunrendszert, amelynek harmonikus működését a járványhelyzet, a télvége és a lassan három hete tapasztalható, szélsőségesen változó időjárás már egyébként is megtépázta. Az, hogy nappal is komoly hideg, akár mínusz 8-10 Celsius-fok is várható, jelentősen fokozza a fertőzésveszélyt is. „Kiszámíthatatlan, hogy a koronavírus esetében ez mit fog jelenteni” – fogalmazott Pintér Ferenc. A maszkviselés főleg a hajnali fagyban eddig ismeretlen problémákat is okozhat. A kilélegzett pára ugyanis azonnal ráfagy az arcunkra vagy a szemüvegünkre, és a szemöldökünk sem csak deresedhet, hanem valóban le is jegesedhet. A szakember azt ajánlja, mindig legyen nálunk több maszk, hogy benedvesedés esetén azonnal cserélni tudjuk.

Szinte természetes, hogy a nagyon összetett helyzet erős fejfájást és vérnyomás-ingadozást, akár kiugró értékeket is eredményez, ám ezúttal biztos, hogy nem csak az időjárásra fokozottan érzékenyek esetében. A szél sokaknál alvászavarokat, figyelmetlenséget okozhat – figyelmeztetett a szakember. „Még van egy kis idő felkészülni, például C- és D-vitamint beszerezni, általában is nagyon fontos a vitamindús táplálkozás. A hideg napokon viszont már nem lehet csak salátán élni, energiadús ételekre van szüksége a szervezetnek” – mondta Pintér Ferenc. A szakember felhívta a figyelmet a megfelelő öltözködésre is, a gyerekekre is rétegesen, az időjárásnak megfelelően adjunk ruhákat. Nagyon fontos átgondolni, hogyan tudunk figyelni idősebb hozzátartozóinkra, miként szerzünk például tudomást a rosszullétükről, amire most nagy lesz az esély – hangsúlyozta a meteogyógyász. Mivel a közlekedési feltételek is hirtelen nagyot változnak, a csütörtök hajnaltól úton lévőknél fennáll az elakadás veszélye, érdemes előre felkészülni. Természetesen megfelelő gumiabronccsal és a téli közlekedési körülményekre felkészített járművel ajánlott csak elindulni, gondoskodni kell arról is, hogy legyen elég üzemanyag az autóban, és a legnehezebbre, egy fagyos éjszaka átvészelésére is célszerű gondolni. Ahhoz, hogy az időjárás okozta panaszok senkit ne érjenek váratlanul, érdemes feliratkozni az ingyenes frontértesítőre és vírusfigyelmeztetőre – ajánlotta a Meteo Klinika igazgatója.