Keddtől már nem kell mindenhol maszkot viselni Miskolcon

A főpolgármester kabinetfőnöke egy népligeti szárnyvonal kiépítését is lehetségesnek tartja.

Trolibusszá alakítják a 9-es busz pesti szakaszát, még az idén

- derült ki a főpolgármester kabinetfőnökének bejegyzéséből. Balogh Samu azt írta, idén a Harminckettesek tere és a Kálvin tér között alakítanak ki felsővezetéket a Baross utcán és az Üllői úton. A 9-es busz pesti szakaszának trolivá alakításához még két hosszabb szakasz felett hiányzik a felsővezeték: a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton, míg a külső szakaszon a Kőbányai úton kellene kihúzni a drótot. Ha ez megtörténik, akkor száz százalékban elektromos meghajtású járművekkel lehetne közlekedni a Belvárosból Józsefvárosba és Kőbányára. Szerinte a lépés nem csak azt jelentené, hogy kb. tízzel kevesebb környezetszennyező dízelbusz járna Budapesten, de eltűnne a Bajcsy-Zsilinszky útról és a Baross utcából az összes ma ott közlekedő dízelbusz, ami segítene javítani a belvárosi területek levegőminőségén is. Egyúttal egy új trolifejlesztésnek is lendületet adhat a Baross utcai fejlesztés: részben egy korábban használt szakasz megújításával trolibuszok járhatnának a belvárosból a Diószegi Sámuel utcán és az Elnök utcán keresztül a Népligethez. Balogh Samu utóbbit azért is tartaná nagy előrelépésnek, mert szerinte Józsefváros ezen részei ma kifejezetten nehezen elérhetőek közösségi közlekedéssel.



Jelezte, bár a Baross utcában még az idén megvalósulhat a felsővezeték kialakítása, a többi szakaszon sajnos forrás hiányában még várni kell erre.

A Fővárosi Önkormányzat 2020-ban összeállított egy megközelítőleg hetvenmilliárd forintos csomagot az Európai Beruházási Bank felé, ami nemcsak 51 új villamos és 50 új trolibusz megvásárlását, de az ezek hatékony közlekedtetéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztés költségeit is fedezte volna – köztük a fent említett vonalak fejlesztését is. Balogh Samu hozzátette, a kormány nem hagyta jóvá a főváros hitelkérelmét, így egyelőre sem az új járművek szállítása, sem a hiányzó szakaszokon a felsővezeték kiépítése nem kezdődhetett meg. Azonban az Európai Unió által biztosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) pont ezekhez hasonló zéróemissziós közlekedési fejlesztéseket fedezne többszázmilliárdos értékben. Szerinte ha a kormány szeretné gyorsan és hatékonyan elkölteni ezeket a forrásokat, mint a főváros számára most is rendelkezésre álló járműopciók lehívása, és az itt is említett infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása.