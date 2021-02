Új médiacéget alapított az ATV vezérigazgatója

A német járványügyi adatok sokkal jobbak a magyar pandémiás helyzethez képest: az Oxfordi Egyetem adatbázisa, az Our World in Data szerint idehaza 131 igazolt új fertőzött jut egymillió lakosra, Németországban ez a szám 112 volt vasárnap.

Ennek ellenére a magyar hatóságok engedélyezték, hogy RB Leipzig és a Liverpool a Puskás Arénában mérkőzzön a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Mindezt azért, mert a német csapat nem fogadhatta otthonában az angol klubot, ezért másik helyszín után nézett. A német járványügyi szigor azért is figyelemre méltó, mert Németországban hónapok óta nem látott szintre csökkent a napi új koronavírus-esetek száma, illetve a halálozások száma is. A Johns Hopkins Egyetem adatsora szerint a 83 millió lakosú országban vasárnap 6670 új eset mellett 157 halálos áldozata volt a járványnak, hasonlóra október óta nem volt példa. A 9,8 milliós Magyarországon vasárnapra 1370 fővel emelkedett az új fertőzöttek, 64-el az elhunytak száma. A Puskásban megrendezett tavaly szeptember 24-i UEFA-szuperkupa döntővel ellentétben a tervek szerint a RB Leipzig-Liverpool mérkőzésen nem lesznek nézők, ám a németországi hatóságokat nem is a szurkolók nagy számú várható feltűnése tántorította el. A németek óvatossága a fertőzőbbnek bizonyuló brit koronavírus-variánstól való félelemmel magyarázható: minden olyan ország elől lezárták határaikat, ahol terjednek az új vírusvariánsok. Azaz azt sem engedélyezték, hogy a mutációval leginkább érintett Nagy-Britanniából a Liverpool játékosai, a csapat személyezte belépjen Németországba. Hazánkban az operatív törzs is többször felhívta a figyelmet az új változatok veszélyére, ezért lapunk megkérdezte: összesen hány fertőzöttet azonosítottak az új változattal hazánkban, illetve a hétfői új esetek között hányan voltak a brit változattal fertőzöttek. Az iránt is érdeklődtünk, hogy az ot szerint biztonságos-e külföldi csapatok fogadása, annak fényében, hogy Nagy-Britanniában a mutáció igencsak felgyorsította a vírus terjedését - Németországban még beoltott idősek is elkapták -, de egyik felvetésünkre sem kaptunk választ. Rákérdeztünk az Arénát üzemeltető Nemzeti Sportközpontoknál (NSK), hogy milyen szempont szerint jelentkeztek a mérkőzés rendezésére, lesznek-e különleges szabályok. Az NSK szerint az UEFA ajánlotta az RB Leipzig figyelmébe a magyar stadiont. A Nemzeti Sportközpontok kifejtette: a zárt kapus mérkőzés ellenére a rendezés mellett szól, hogy„az immár csoportkörön túlmutató BL-mérkőzés további referencia, amely különösen üzletileg hasznos újabb rangos nemzetközi kupamérkőzések rendezéséhez”.