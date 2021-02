Még a fideszes szavazók jó része is kétkedik a vakcina-regisztrációban

Németh S. Szilárd fokozatosan készül elhagyni az édesapja által tulajdonolt ellenzéki hangvételű tévét.

Múlt év végén saját vállalkozást alapított az ATV általános vezérigazgatója, Németh Sándor Szilárd: a cégnyilvántartás szerint megalapította a Média Kft.-t, mely vállalat elsősorban reklámügynöki tevékenység, de számos más feladat ellátására is alkalmas lesz – erősítette meg az mfor.hu -nak a cég tulajdonosa, aki egyben a Spirit FM-et működtető egyesület elnöke is. Az ellenzéki hangvételű tévé mögött álló Hit Gyülekezete alapító Németh Sándor vezető lelkész fiának új cége emellett foglalkozhat napilapkiadással, a televízióműsor gyártással, de nyújthat világháló-portál szolgáltatást, továbbá az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadást is. Emellett a cég tevékenységi köréből adódóan fényképészeti munkákat is vállalhat, illetve konferenciaszervezéssel is foglalkozhat majd.