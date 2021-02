Arató András, a Klubrádió elnöke a rádión bejelentkezve mondta el véleményét a Fővárosi Törvényszék ítéletéről.

Ahogy arról beszámoltunk, a Klubrádió kedden elvesztette a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Bíróságán a Médiatanáccsal szemben indított pert, amiben megtámadták a hatóság tavaly őszi határozatát, mikor is megtagadták a rádió frekvenciahasználati engedélyének meghosszabbítását. Arató András, a Klubrádió elnöke a rádión bejelentkezve elmondta, hogy „szégyenteljes, gyáva ítéletnek voltunk fül és szemtanúi”. Ahogy ismertette, a bíróság indoklása szerint a Klubrádió egy éven belül kétszer törvényt sértett, ezért a Médiatanácsnak nem volt módja másképp mérlegelni az ügyben. A részletes indoklást nem ismertették, azt írásban kapja meg a rádió vezetése. Arató András azt is sérelmezte, hogy a bíróság nem vette figyelembe: csekély súlyú adatszolgáltatási mulasztásokra hivatkozott a Médiatanács a döntésében, illetve hogy más rádióknál hasonló esetben másképp járt el és meghosszabbította a frekvenciahasználati engedélyüket. Emlékezetes, a Médiatanács ismételt jogsértésnek minősítette, hogy a rádió nem megfelelően adta le egy éven belül kétszer, hogy pontosan milyen zenéket sugároztak, ezeket egyébként a rádió később pótolta. Arató szerint érdemes felülvizsgálati kérelemmel fordulni a Kúriához, végigjárni minden jogi fórumot.Arató András szerint csekély az esély arra, hogy a Médiatanács megváltoztatná korábbi határozatát és mégis lehetővé tenné a műsorsugárzást. A rádiónak február 12-én éjfélig van frekvenciahasználati engedélye, annak leállása után online folytatódik a műsorfolyamuk. A Klubrádió elnöke annyiban bizakodó, hogy biztosra veszi, nagyjából fél év múlva megnyeri a Klubrádió a frekvenciára idő közben kiírt pályázatot, vagyis újra elérhetők lesznek a 92.9-es frekvencián.Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely médiajogásza a Klubrádiónak kedden azt mondta még az ítélethirdetés előtt, hogy a Médiatanács rádióval szembeni eljárása uniós jogot is sért, illetve az hatóság más rádiókkal szembeni eltérő gyakorlata miatt diszkriminatív is.