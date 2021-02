Elvesztette a pert, biztosan elhallgat a Klubrádió

A Klubrádió online tervezi folytatni a műsorsugárzást.

Elutasította a bíróság a Klubrádiónak a Médiatanáccsal szembeni keresetét, eszerint jogszerűnek találták, mikor a hatóság megtagadta a rádió frekvenciahasználati engedélyének meghosszabbítását – közölte a hírt a Klubrádió a Fővárosi Törvényszékről. A kedd délben hozott elsőfokú döntés ellen a Klubrádió a Kúrián fellebbezhet.A Klubrádió azért nyújtott be keresetet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa ellen, mert az tavaly ősszel megtagadta a 92.9-es budapesti frekvenciahasználatának meghosszabbítását. A Médiatanács a rádió szerint csekély súlyú adatszolgáltatási mulasztásokra hivatkozva állapított meg ismételt jogsértést. Ezen felül azzal érveltek – ahogy azt a Népszava korábban bemutatta –, hogy hasonló esetben a Médiatanács megadta a hosszabbítási engedélyt az Inforádiónak és a Karcag FM-nek, vagyis a hatóság eljárása a rádió szerint diszkriminatív volt.A bírósági eljárás nincs befolyással arra, hogy elhallgat a rádió február 12-t követően, mikor lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye. A bíróság ugyanis múlt héten elutasította a rádió jogvédelem iránti kérelmét , ami arra irányult, hogy a zajló per jogerős döntéséig, valamint a frekvenciára időközben kiírt pályázat lezárultáig is sugározhasson a Klubrádió. A bíróság indoklása szerint mivel a per tárgya a rádió hosszabbítási kérelmének elutasítása, nem pedig maga a műsorsugárzás jogosultsága volt, ezért nem volt hatáskörük ebben eljárni.A Klubrádió online tervezi folytatni a műsorszolgáltatást.