A WHO szerint a denevérekről terjedt át egy közvetítő fajon keresztül az emberekre a koronavírus

"Bibi, takarodj!” "Bibit a börtönbe!” ezekkel a jelszavakkal fogadták a tüntetők a jeruzsálemi kerületi bíróság előtt hétfőn megjelenő Benjamin Netanjahut.

Nem tudni, hívei azért maradtak-e távol az eseményről, mert a miniszterelnök vasárnap egy videófelhívásban arra kérte támogatóit, a járványügyi korlátozások miatt ne tiltakozzanak a bíróság épülete előtt, vagy azért, mert „Bibi” ártatlanságában nemigen hisz senki sem. Netanjahu felhívásában újra politikai perről, boszorkányüldözésről, mondvacsinált esetekről beszélt, majd hétfőn, a bíróság előtt is megerősítette ártatlanságát. Izrael 12 éve hivatalban lévő, e tekintetben történelmi rekordot is felállító miniszterelnöke ellen 2019 novemberében emelt vádat Aviháj Mandelblitt főügyész vesztegetésért, csalásért és hivatali visszaélésért. E téren is történelmet írt, hiszen ő az első olyan izraeli kormányfő, aki ellen hivatali ideje alatt emeltek vádat. És nem is akármilyen súlyosságúakat, a vesztegetésért akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható. Netanjahu már a vádemelést is ellene irányuló puccskísérletnek nevezte, s azóta is kitart a koncepciós per elmélete mellett. Ami azért is abszurd, mert Mandelblitt főügyészt ő nevezte ki tisztségébe, korábban kabinetvezetőjeként dolgozott. Netanjahu számára első perctől a támadás és az obstrukció volt az egyetlen védekezési forma. A főügyészt egyenesen azzal vádolta meg, hogy részese egy, az ő elmozdítását célzó „mélyállami” összeesküvésnek. De támadta az izraeli igazságszolgáltatás teljes rendszerét is és vizsgálóbizottságot akart létrehozni az ő korrupciós ügyeivel foglalkozó nyomozók és ügyészek kivizsgálására. Netanjahu és köre minden lehetőséget kihasznált az igazságszolgáltatás akadályozására, és a járványügyi korlátozások is nagymértékben segítették ebben. Érdemi perének hétfői nyitó tárgyalása eredetileg januárra volt kitűzve, de a lockdown miatt elhalasztották. A miniszterelnök nem akart személyesen részt venni a tárgyaláson, de a bíróság már másodjára kötelezte erre – először tavaly május 20-án, amikor hivatalosan ismertették vele a vádakat. Az érdemi nyitó tárgyaláson pedig arról kellett személyesen nyilatkoznia, hogy elfogadja-e az ellene felhozott vádakat vagy sem. A továbbiakban viszont nem kötelező jelen lennie. Netanjahu nem egyedül áll a bíróság előtt, vádlott-társai a Jediót Ahronót című újság tulajdonosa, Moni Mózesz, valamint a Bezeq kommunikációs nagyvállalat főrészvényese, Saul Elovics és felesége, Irisz Elovics. Izraelben március 23-án újra előrehozott választ rendeznek – a negyediket két éven belül. A kormányfő párttársa, Járiv Levin, a Kneszet elnöke vasárnap felszólítva a bírákat, hogy halasszák el a tanúk és a bizonyítékok meghallgatását a választások utánra. Ha megtartják a tárgyalást azt a bírók politikai beavatkozásának fogják tekinteni Netanjahu ellen.