Kibertámadás miatt akadozik a KRÉTA az iskolákban

A több milliárd forintból fejlesztett köznevelési tanulmányi rendszer üzemeltetője dolgozik a hibák elhárításán.

Napok óta elérhetetlen vagy csak rövid időre enged belépést az iskolai KRÉTA-rendszer (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer), mielőtt teljesen lefagy – panaszolta lapunknak több pedagógus. Ez most azért is okoz a szokásosnál is nagyobb kellemetlenséget a tanároknak és a diákoknak, mert a rendszeren keresztül érhető el az úgynevezett Digitális Kollaboráció Tér is, amit azért fejlesztettek ki, hogy a digitális munkarendben „szükségtelenné tegye” más oktatási szoftverek használatát. A mostani leállásokról sokan számoltak be Facebook-os tanári csoportokban is, többen azt írták, múlt péntek óta nem tudnak belépni a rendszerbe. Van, akinek csak késő éjszaka sikerült belépnie, másnak pedig akkor, ha inkognitó módba állította a böngészőjét. Egy pedagógus anyuka arról számolt be, hogy a saját KRÉTA profiljába be tud jelentkezni, de iskolás gyermekei már nem tudnak belépni. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik semmilyen problémát nem érzékelnek. – Én hétfőn vettem észre, hogy nem működik – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja, aki egy pécsi általános iskolában tanít. Ő cikkünk írásakor sem tudta használni a rendszert: ha megpróbált belépni, csak egy hibaüzenettel találkozott, pedig több számítógépről és okostelefonról is próbált bejelentkezni. Ugyanígy jártak a kollégái is. Állítása szerint sem az iskolafenntartótól, sem pedig a KRÉTA-t üzemeltető cégtől nem kaptak felvilágosítást arról, mi okozza a problémát. Az ügyben kerestük az eKRÉTA Informatikai Zrt-t, akik azt írták, a rendszer folyamatosan működik, de elérhetőségét a hozzá vezető informatikai hálózat működése is befolyásolja. Itt felhívták a figyelmünket arra a január 26-ai kormányközleményre , mely szerint több hazai kormányzati portált is összehangolt kibertámadás ért, fennakadást okozva egyes honlapok működésében. „A kapcsolatot biztosító hálózati elemek részleges működési problémáinak elhárítása után a KRÉTA rendszer elérése ismét zavartalan lesz a felhasználók számára” – közölték. Megkeresésünkre az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) is megerősítette, hogy túlterheléses kibertámadás okozhatta azt, hogy sokan nem tudnak belépni a felületre. A KK abban reménykedik, hogy a probléma hamarosan megoldódik. A KRÉTA egyébként a 2017/2018-as tanévben vált kötelezővé az iskolákban, a rendszer fejlesztésére már ezt megelőzően több százmillió forintot költöttek. 2018-ban egy új szoftver- és szolgáltatáscsomaggal egészítették ki, amit 3,7 milliárd forintért rendelt meg a KK. A 2020-as évben pedig több mint 4 milliárd forintot költöttek a KRÉTA további fejlesztésére.