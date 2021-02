Közzétették a Szputnyik alkalmazási előiratát

A cég nem várta meg a bérleti díj elengedését, visszalépett a Karmelita Menza üzemeltetésétől. A kormánydöntés újabb tízmillióktól fosztja meg az önkormányzatokat.

Lassan egy hete jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy február 1. és május 31. között nem kell bérleti díjat fizetni az állami és önkormányzati ingatlanok után az éttermek, kávézók, konditermek üzemeltetőinek. Sőt a kormány jogértelmezése szerint a magánszemélytől, cégtől bérelt ingatlanok után sem kellene fizetni az érintett vállalkozásoknak. A tárcavezető akkor azt ígérte, hogy másnap már olvasható lesz az erről szóló kormányrendelet, de ez azóta sem jelent meg.

Az viszont a részletek ismerete nélkül is bizonyos, hogy a gépjármű- és az iparűzési adó elvonása, a parkolási bevételek lenullázása után, most újabb veszteséget kénytelenek elkönyvelni az önkormányzatok. A Népszava által megkérdezett fővárosi kerületek egybehangzóan hangsúlyozták, hogy rendelet hiányában egyelőre becsülni is nehéz. Józsefváros előzetesen 20 millió forint kieséssel számol, Erzsébetváros megközelítőleg 80 millió forinttól esne el, míg Angyalföld 60-100 millió forint közé teszi a veszteséget.

Ferencváros a miniszteri bejelentés után megpróbált puhatolózni az ügyben, de egymásnak ellentmondó információkat kaptak: egyesek szerint minden üzletre érvényes lesz, mások szerint csak azok számíthatnak erre a kedvezményre, amelyek zárva tartanak. Az igazi segítséget szerintük nem ez, hanem a bértámogatás jelentené. (A Magyar Nemzet szerint a kormány utólagos elszámolás helyett egy összegben fizeti ezentúl a bértámogatást, de a rendelet egyelőre erről sem jött ki.)

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok egyébként már eddig is kedvezményekkel segítették a bajba jutott szektort. A IX. kerület már ősszel úgy döntött, hogy elengedi a bérleti díjak 90 százalékát. Terézváros önkormányzata több elemből álló programot állított össze. A járvány kezdete óta összesen 162 önkormányzati bérleményben működő vállalkozásnak adtak bérleti díj – akár 90 százalékos – kedvezményt, amit most valamennyi korábbi igénylőnek automatikusan meghosszabbítanak május 31-ig. A múlt héten ismertetett új kerületi mentőcsomagba a fentieken túl többek között a teraszdíjak nyár végéig való eltörlése, szeptembertől felére csökkentése, ingyenes hirdetési lehetőség a kerületi lapban, egyszerűsödő teraszengedélyezés is belekerült.

A bérleti díj eltörlése az állami tulajdonú ingatlanokra is érvényes. Az érintett helyiségek számáról, az így kieső állami bevétel nagyságáról megkérdeztük a Miniszterelnökséget, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Egyelőre az sem tudható, hogy a kedvezmény a munkahelyi étkezdéket és büféket is megilleti-e. A menzákra ugyanis nem vonatkoznak a nyitvatartási korlátozások. Két hete a Telex mutatta be a Külügyminisztériumtól néhány száz méterre üzemelő Kacsa utcai menzát, ahol nagyjából olyan a hangulat, a kiszolgálás és a tömeg, mint a járvány előtt. A Diákhitel Központ, a Magyar Turisztikai Ügynökség és Orbán Ráhel barátnője által vezetett divatügynökségnek az irodáit is magában foglaló épületben működő étkezdébe bárki betérhet.

Az Országházban és a Képviselői Irodaházban működő étkezdék csak a politikusok és ott dolgozók számára nyitottak, ha némi megszorítással is, de egyelőre működnek. A bérleti díj elengedése persze így is jól jönne a cégeknek. Holott már eddig is kaptak kedvezményeket. A Látogatóközpontban található kávézó a 2018-2022 közötti időszakra összesen 127 millió forint bérleti díjat lenne köteles fizetni, de a koronavírus miatt bezárni kényszerült kávézó díját az Országgyűlés Hivatala 2020 szeptemberében 48 millióra csökkentette. Jelentős kedvezményt kapott az Országházban működő étkezdéket és büféket üzemeltető SÉF Asztala Étterem Kft. és a CER Kft. is, amelyeknek az eredeti – a járvány kitörése előtti utolsó percben aláírt – szerződés szerint 132 millió forintot fizettek volna (ez durván 2,6 millió forint havonta) 2020-tól 2025-ig tartó időszakra, amit azonban tavaly augusztusban előbb 115,34 millióra csökkentettek, majd öt nap múlva a nyárra elengedték a bérleti díjat, szeptember-októberre pedig 457 ezerre mérsékelték. A Miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita Kolostor menzáját működtető Gundel Étterem viszont nem várta ki a bérleti díj csökkentést. A 2019-ben aláírt 5+5 éves üzemeltetési szerződést tavaly decemberben közös megegyezéssel felbontották. Így hiába veszi át májustól a Gundel és a Bagolyvár üzemeltetését az Eventrend Group, a Karmelita Menza nem tartozik hozzájuk. A tárca nem árulta el, hogy ki üzemelteti a továbbiakban az étkezdét.