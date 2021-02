Ahmad Ahmad utolsó esélye: a nemzetközi sportdöntőbírósághoz fordult a madagaszkári sportvezető

A három évig Újpesten játszó Enis Bardhi a legdrágább légiós azok azok közül, akik jelenleg is játszanak és megfordultak az NB I-ben.

Idén januárban az átigazolási időszak végén a Premier League-ben szereplő West Bromwich Albion együttese bejelentette, hogy kölcsönveszi a Galatasaray centerét, Mbaye Diagnét. A most 29 éves szenegáli csatár – aki a Juventusnál is megfordult, de a torinói klubnál nem tudta megvetni a lábát, előbb kölcsön-, majd eladták őt – 2015-ben és 2016-ban 14 mérkőzésen 11 gólt és két gólpasszt jegyzett az NB I-ben az Újpest színeiben, győztes gólt szerzett a Ferencváros ellen. Újpestről a kínai Tiencsin Tedához vezetett az útja, ahol 45 találkozón 15-ször volt eredményes. Az igazi áttörést következő klubja, a török élvonalbeli Kasimpasa hozta el számára, majdnem minden találkozón betalált a kapuba (36/32), a Galatasaray pedig 11 millió euróért 2019 telén leigazolta, év végén pedig a török bajnokság gólkirálya lett. A belgiumi egyéves kaland (FC Bruges) nem sikerült jól, azonban idén ismét gólerősen játszott, a West Bromwich Albion pedig bízik benne, góljaival sikerülhet kiharcolni a bennmaradást. Első angliai meccsén csereként beállva rögtön gólpasszt adott, három nappal később pedig már kezdőként lépett pályára. Enis Bardhi három újpesti szezon után a spanyol élvonalban szereplő Levante csapatához szerződött még 2017 nyarán. A spanyol klub akkor 1,5 millió eurót utalt a lila-fehér együttesnek, de az észak-macedón középpályás hamar megsokszorozta értékét (jelenleg 18 millió euró a piaci ára a transfermarkt szerint). Bardhi tavaly november 8-án a 100. spanyol élvonalbeli bajnoki meccsét játszotta. Ő az európai topligák egyik legjobb szabadrúgáslövője. A 2016/17-es szezon óta hatszor talált be szabadrúgásból a hálóba, ezzel ebben a kategóriában ott van a 10 legjobb között. Ha már rögzített szituációk: január 21-én az Atlético Madrid fordított és 2-1-re legyőzte az Eibar csapatát. Az Eibar vezető gólját tizenegyesből a kapus, Marko Dmitrovic szerezte. A brazil élvonalban a 2015-ben visszavonuló kapus, Rodrigo Ceni 131-szer vette be az ellenfelek kapuját, az európai bajnokságokban nem számít szokványosnak, hogy a kapus szerez gólt. A szerb hálóőr 2013-ban fél évig munkanélküli volt, az Újpest azonban szeptemberben szerződtette. Másfél év után állt tovább az angol másodosztályú Charltonhoz, ott azonban nem sokat védett, a spanyol másodosztályú Alcorónnál ezzel szemben már rendszeresen pályára lépett, 2017 nyara óta pedig az Eibarnál is első számú kapus. Jelenlegi értéke 10 millió euró, érdekesség, hogy tavaly nyáron pont az Atlético Madrid nézte ki magának, de a felek nem tudtak megállapodni egymással. Az FTC 2014. július 28-án bejelentette, hogy ötmillió euróért eladta Muhamed Besic játékjogát az angol élvonalbeli Everton csapatának. Ezzel a bosnyák védekező-középpályás lett az egyik legdrágább futballista, akit az NB I-ből adtak el. A hozzá fűzött reményeket viszont nem váltotta be, klubja többször kölcsönadta, 46-szor lépett pályára az élvonalban, 52-szer a második vonalban, jelenleg az Everton tartalékcsapatában játszik. A Ferencváros 2015-ben egy féléves kölcsönszerződés után nyáron végleg megvásárolta Cristian Ramírezt. Az ecuadori balhátvéd szűk két év alatt megduplázta árát, jó teljesítményére az orosz elsőosztály egyik élcsapata, a Krasznodar is felfigyelt, 2017 januárjában 1,5 millió euróért le is igazolta. Ramírez azóta is ott játszik, az idei szezonban szerepet kapott a Bajnokok Ligájában, négy év alatt eddig összesen 135-ször ölthette magára a Krasznodar mezét, jelenlegi értéke 6,5 millió euró. A 2018 nyarán az FTC-től viharos körülmények távozó (mást állított a játékos és mást az ügynöke a futballista jövőjéről) Joseph Paintsil a belga Genk játékosaként szintén megjárta a BL-t, valamint az Európa-ligát is, jelenleg kölcsönben a török Ankaragücüben szerepel, ahol ősszel hét bajnokin hat gól szerzett. Mivel még csak 23 éves, van lehetősége fejlődni. A tavaly a ferencvárosiakhoz visszatérő Somália útja 2015 a zöld-fehérektől a francia élvonalba vezetett, a Toulouse színeiben három év 94 mérkőzésen játszott. A több száz bukott légióst tovább tartana felsorolni.