Szijjártó megengedő a diktátorokkal

A héten háromféle vakcina kerülhet a háziorvosi rendelők hűtőibe, az országos tiszti főorvos bejelentése szerint most először jut a körzetekbe Pfizer vakcina, továbbá kapnak Moderna oltóanyagot és felkészülhetnek az érintettek a Oxford-AstraZeneca vakcinával való oltások megkezdésére is. A fővárosi körzeti orvosoknak mindemellett ki kell választaniuk öt embert, aki elfogadja az orosz oltóanyagot is. Ezt a vakcinát azonban csak kórházi oltópontokon kaphatják meg a betegek. A lapunk által megkérdezett háziorvosok a tiszti főorvos tájékoztatója után még nem tudtak számos részletet arról, hogyan, mikor, miből és mennyi vakcinát kapnak a héten. Ám annak egyikük sem örült, hogy ennyiféle készítményt kell egyidejűleg használniuk. A Pfizer ampulláit például a felengedés után hígítani kell, a Modernáét nem, ez egy 10 adagot tartalmazó fiolában érkezik, hagyni kell szoba hőmérsékleten felengedni az ampullát, és abból kell felszívni 0,5 ml-nyi oltóanyagot. Az AstraZeneca is hasonló csomagolású. Az egyiket lehet óvatosan mozgatni, rázni viszont sem és így tovább. Abban is különböznek, hogy kiknek adhatók be. Míg a Pfizerrrel és a Modernával nagyon kevés kivitéllel szinte bárki oltható 16-18 év felett, addig az AstraZenecát az idősebbeknek nem ajánlják. Müller Cecília szerint ez utóbbi vakcinát a 18 és 60 év közötti krónikus betegeknek kell beadni. A Pfizer oltóanyagból kedden érkezett Magyarországra 85 410 adag, míg a Moderna vakcinájából 21 600 adag várható csütörtökön. A tiszti főorvos bejelentette azt is, hogy a héten 560 fővárosi háziorvost kérnek arra, hogy válasszanak ki praxisukban öt embert, aki az oltópontokon kapja meg a Szputnyik V oltóanyagot. Ebből a vakcinából 2800 adag adható be pillanatnyilag és krónikus betegek nem kaphatják - tette hozzá. Az operatív törzs tájékoztatójával szinte egy időben jelent meg az OGYÉI honlapján az orosz Szputnyik V vakcina alkalmazási előirata. A két komponensű vakcinát három hét különbséggel adják be. A terméket viszont nem ajánlják rosszindulatú daganattal, vagy krónikus máj-, vese- és endokrin- betegséggel kezelteknek. Utóbbiak között kiemelten említi a leirat a pajzsmirigy-diszfunkciót, és a nem jól beállított cukorbetegséget. Ezeken túl óvatosságra intenek még a vérképzőrendszer súlyos bajai, az epilepszia, a koszorúér elváltozásai-, az agyi vérkeringési zavarai, a különféle szívgyulladások és egyes idegrendszeri- és érbetegségek esetében. Továbbá jelezték, hogy az oltás kockázatos lehet autoimmun betegségek esetén, mert az immunrendszer stimulálása az állapot súlyosbodásához vezethet. A leggyakoribb szövődmények között említik a rövid ideig tartó influenzaszerű tüneteket, beleértve a hidegrázást, lázat, ízületi fájdalmat, izomfájdalmat, gyengeséget, rossz közérzetet, fejfájást. Az orosz után további vakcinák hazai felbukkanása is várható: hétfőn Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt arról, hogy Törökország örömmel fogadná Magyarország tudományos együttműködését a a saját fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinája tesztelésének harmadik, klinikai fázisában. Mint emlékezetes, eredetileg az oroszt vakcinát is gyógyszervizsgálatra próbálták behozni. Információink szerint már egy indiai készítmény, a Covishield behozataláról is tárgyal a kormány. E szerről január közepén azt írta BBC.com, hogy az AstraZeneca vakcinájának licence alapján gyártják Indiában.