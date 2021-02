A héten kinyitják a milánói dómot

A közép-olaszországi Umbriában azonban a vírus brazíliai és nagy-britanniai mutációjának erőteljes terjedése miatt a tartomány területének kétharmadát zárlat alá helyezték.

Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) vezérigazgatója szerint húsvéttól indulhat el a koronavírus elleni tömeges oltás Olaszországban. Az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint meghaladta a 92 ezret a járvány halálos áldozatainak száma, Umbria tartomány kétharmadát lezárták. Milánóban újranyitották a Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című freskóját őrző templomot, és csütörtöktől ismét megnyitja kapuit a város jelképének számító dóm is, amely november eleje óta zárva tartott. A közép-olaszországi Umbriában a vírus brazíliai és nagy-britanniai mutációjának erőteljes terjedése miatt a tartomány területének kétharmadát zárlat alá helyezték. A Covid-19-betegeknek fenntartott intenzív osztályok telítettsége megközelítette a hatvan százalékot, a nem életmentő műtéteket február 21-ig felfüggesztették. Kiemelten járványveszélyes, vagyis vörös zóna lett Toszkána és Emilia Romagna tartomány néhány városa is. A halálos áldozatok országos száma tavaly február 20. óta meghaladta a 92 ezret. Nicola Magrini, a gyógyszerügynökség (Aifa) vezérigazgatója a Corriere della Sera napilapnak hangoztatta, hogy

a tervek szerint húsvéttól indulhat meg a tömeges vakcinázás, ami azt jelenti, tette hozzá, hogy havonta akár tízmillió személyt olthatnak be.

Olaszországba eddig több mint 2,7 millió Pfizer-BioNTech-, valamint 112 ezer adag Moderna-oltóanyag érkezett. A kedd esti adatok szerint 2,6 millió személyt oltottak be, köztük több mint 1,2 millióan kaptak már második dózist is. A nyolcvan év felettiek oltása hétfőn indult el, és már több mint 237 ezer személyt vakcináztak a több mint 4 millió fős korosztályból. Az Aifa az AstraZeneca vakcináját az 55 év alattiak számára engedélyezte: négymillió személy önkéntes regisztrációját várják a pedagógusok, a fegyveres erők és rendfenntartók soraiból, de az érintettek egy része fenntartását fejezte ki a korhoz kötött korlátozás miatt. Luca Zaia venetói kormányzó, a Liga politikusa bejelentette, hogy a tartomány önerőből igyekszik további vakcinaszállítmányokat beszerezni az olasz és nemzetközi előírások betartásával. – Nem helyezkedünk szembe a kormánnyal, de tudomásul kell venni, hogy első az egészség – jelentette ki Luca Zaia. Veneto már a járvány tavaszi időszakában is saját forrásból biztosított lélegeztetőgépeket, tesztelési felszerelést, védőruházatot egészségügyi dolgozóinak és lakosságának.