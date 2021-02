Örülhetnek a vasútbarátok, új kiállítóhellyel bővül a Közlekedési Múzeum

A huszonkét éves művészt egy világ ismerte meg január 20-án, amikor Joe Biden amerikai elnök beiktatási ceremóniáján olvasta fel A hegy, amit megmászunk (The Hill We Climb) című költeményét.

Sorra dönti le maga előtt a korlátokat Amanda Gorman költő-aktivista, sokak előtt élen járva példájával. Az Egyesült Államok fiatal koszorús költője címet (National Youth Poet Laureate) 2017-ben elsőként elnyerő huszonkét éves művészt egy világ ismerte meg január 20-án, amikor Joe Biden amerikai elnök beiktatási ceremóniáján olvasta fel A hegy, amit megmászunk (The Hill We Climb) című költeményét, s ezzel a valaha volt legfiatalabb költővé vált, aki verset mondhatott a rangos eseményen. Néhány napja szintén történelmet írt, amikor első költőként lépett fel az amerikaifoci-bajnokság történetében. A Super Bowl eseményén a költő A kapitányok kara (Chorus of the Captains) című versével a világjárvány hősei előtt tisztelgett, s konkrétan ahhoz a három emberhez szólt, akik részt vehettek a mérkőzést indító érmefeldobáson: egy Los Angeles-i tanárhoz, egy tampai kórházi ápolóhoz, illetve egy pittsbughi veterán katonához. Amanda Gorman népszerűsége egyre csak nő, s mint arról a Vanity Fair is hírt adott, kiadója márciusban jelenteti meg kötetben a beiktatáson elhangzott versét, melyhez Oprah Winfrey ír előszót, majd szeptemberben saját verseskötettel és egy gyermekkönyvvel is jelentkezik.