Bedrogozva a fának ütközött, majd sérülten próbált meg lelépni a rendőrök elől egy társaság Nagykovácsiban

Spoiler: gyorsan elkaptak mindenkit.

Egy közúti balesethez szálltak ki a rendőrök február 7-én, vasárnap, Nagykovácsiban. Itt egy fának csapódott autót találtak, utasok és sofőr nélkül.



Egyiküket két perc után sikerült igazoltatni. Ő a bódultság jeleit mutatta, a verbális kommunikáció lehetőségével azonban nem kívánt élni, egy szót sem szólt, kérdésekre nem válaszolt. Ugyanakkor az ujján lévő hámsérülések, illetve a nála talált 290 ezer forint készpénz árulkodó volt. Másikuk a Kossuth utcában szúrta ki a rendőröket, és noha megpróbált elfutni, a gépkocsis járőrökkel szemben esélye sem volt. A 39 éves helyi férfi kabátzsebéből bruttó 209 gramm kábítószergyanús növényi törmelék került elő, lakásán pedig megtalálták a hiányzó két férfit is.



Mind a négyük esetében több anyagra is pozitív eredmény mutatott a drogteszt. Az eddigi adatok szerint a járművet az elsőként elfogott, 34 éves szentendrei férfi vezette, aki ellen járművezetés ittas állapotban és járművezetés bódult állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt is eljárás indult, mivel drogtesztje mellett az alkoholszonda is pozitív eredményt mutatott - közölte tájékoztatásában a rendőrség.