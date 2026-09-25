Fűre lépni lehetetlen: nagy ára lesz a mindent lekövező növényfóbiának

A globális és a lokális felmelegedés sem elég sokaknak, hogy kiirtsanak minden fát, bokrot, cserjét és fűszálat az udvaraikon azért, hogy elférjen sok kavics, térkő, és a forróság miatt jóval több villamos energiával lehessen klímázni a házban. Adó és bírság kell? Vagy elég a pozitív minta?