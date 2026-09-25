Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezőkomplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére
A globális és a lokális felmelegedés sem elég sokaknak, hogy kiirtsanak minden fát, bokrot, cserjét és fűszálat az udvaraikon azért, hogy elférjen sok kavics, térkő, és a forróság miatt jóval több villamos energiával lehessen klímázni a házban. Adó és bírság kell? Vagy elég a pozitív minta?
Úgy tudjuk, előre megácsolták, és csak a megfelelő alkalomra vártak.
Január elsejétől új vezető érkezett Selmeczi-Kovács Ádám személyében.
Bíróság dönthet arról, hogy állhat-e egy kereszt Nagykovácsi határában.
Spoiler: gyorsan elkaptak mindenkit.
A Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt a Pest megyei Nagykovácsiban péntek délelőtt - közölte a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának szeizmológusa.
A férfit a fürdőszobában találták meg, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
A polgármester szeretettel köszöntötte a CBA-áruház felépítése ellen szombaton tüntető nagykovácsi civileket, de sajnos nem személyesen, csak egy papírlapon - írja a Népszabadság .
Gázrobbanás történt Nagykovácsiban, a Kálvária sétány közelében, egy faházban. Egy ember életveszélyesen megsérült - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Gázvezetéket rongált meg egy munkagép a Pest megyei Nagykovácsiban kedden, a hibaelhárítás miatt csaknem hatszáz fogyasztónál szünetel a szolgáltatás - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.
Várhatóan szerda délelőttig szünetel a gázszolgáltatás egész Nagykovácsiban - közölte kedd este a katasztrófavédelem.
Szünetel a gázszolgáltatás a Pest megyei Nagykovácsiban, mert egy munkagép kedden átszakított egy vezetéket - olvasható a katasztrófavédelem honlapjára kedden feltett közleményben.
Hajnalban megnyitották, de reggel újra lezárták az M0-ás autóutat Gödöllővel összekötő M31-est felsővezeték-szakadás miatt, és Nagykovácsit sem lehet megközelíteni.
Százméteres körzetben lezárták a hatóságok szerda délután a Pest megyei Nagykovácsiban a polgármesteri hivatal környékét, miután robbanótest került elő a hivatal melletti parkolóban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Túl van a közvetlen életveszélyen az a hat hónapos kislány, aki súlyos koponyasérülést szenvedett szombat délelőtt egy Nagykovácsiban történt balesetben - tájékoztatta a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója csütörtökön az MTI-t.
Egy hat hónapos csecsemőt életveszélyes állapotban vittek kórházba a Pest megyei Nagykovácsiban szombat délelőtt történt baleset helyszínéről - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel.