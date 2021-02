Nem gond, ha egy politikus a gyermekével megy zártkapus meccsre

Nem ütötte meg túlzottan a rendőrség ingerküszöbét, hogy Szabó Tünde sportért felelős államtitkár novemberben egy úszóversenyen szelfizgetett a lányával. Olyan versenyen, amin elvben sem ő, sem pedig a gyermeke nem vehetett volna részt.

A sportért felelős államtitkár hivatalos minőségben vett részt a sportrendezvényen. Mivel nem történt szabálysértés, az eljárást a hatóság megszüntette – válaszolta a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitányság a Magyar Hang kérésére. A lap emlékeztetett: azután indult szabálysértési eljárás , hogy Szabó Tünde sportállamtitkár kislányával egy zárt kapus úszóversenyre ment még november végén, holott a járvány miatt addigra a kormány már kitiltotta szurkolókat a sporteseményekről. Az eljárás elindulásáról egyébként személyesen Pintér Sándor belügyminiszter számolt be a DK-s Vadai Ágnes kérdésére. Az, hogy Szabó gyermekével vett részt a zárt kapus rendezvényen, abból is kiderült, hogy minderről maga az államtitkár büszkélkedett el közösségi oldalán, anya-lánya fotókat is mellékelve. Emlékezetes, tavaly májusban Szijjártó Péter külügyminiszter is posztolt egy fotót közösségi oldalára, amelyen azt látni, gyermekeivel – és Dzsudzsák Balázs focistával – együtt szurkolnak egy hazai, a járvány miatt zárt kapus focimeccsen. Ő akkor azzal magyarázta ki magát, hogy „meghívott vendégek” voltak.