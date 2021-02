Új frontvonal nyílhat Budapest és a kormány között

Az Orbán-kormány az uniós helyreállítási alap biztosította 2500 milliárd forint elkötésével kapcsolatban csak ködösít az Európai Unió felé, míg a fővárosnak a ráeső résszel konkrét tervei lennének.

A magyar kormány kisded játszmáival azt kockáztatja, hogy az ország csak késve juthat hozzá az uniós helyreállítási alap biztosította 2500 milliárdhoz – állítja Jávor Benedek, Budapest brüsszeli irodájának vezetője. A politikus megjegyezte, a kormány tavaly novemberben küldött az Európai Bizottságnak egy tervezetet a források tervezett felhasználásáról, ám ebből a 13 oldalas dokumentum csupán általánosságokat közöl, pontos programokat nem. – Az Orbán-kabinet azonban erre hivatkozva állítja Brüsszelben, hogy megkezdte a társadalmi vitát – mutatott rá Jávor Benedek. A főváros a rájutó uniós forrásból átfogó energetikai programot indítana, amely hozzájárulna a valódi rezsicsökkentéshez és csökkenthetné a szén-dioxid-kibocsátást. Utóbbit szolgálná a járműcsereprogram is. Ezenfelül fejlesztenék az ivóvízhálózatot és a szelektív hulladékfeldolgozás infrastruktúráját is. A kormány mindezek helyett lopakodó olimpiára, a Déli Városkapura költené a fővárosnak jutó források javát. A részletes projektlista leadási határideje április vége. A főváros azt követeli a kormánytól, hogy politikai színezettől függetlenül osszák szét a pénzt az önkormányzatok között. Ha nem így lesz, akkor Budapest minden brüsszeli intézmény figyelmét fel fogja hívni arra, hogy a magyar kormány nem teljesíti jogszabályi kötelezettségét. Ezzel viszont azt kockáztatja az Orbán-kabinet, hogy az unió visszatartja a forrásokat és a magyar gazdaság késve jut hozzá a talpra állást segítő támogatáshoz. A fentiekre ráerősítve Karácsony Gergely tegnap nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amelyben leszögezte: Magyarországnak az az érdeke, hogy az Európai Unió által biztosított helyreállítási alap ne kevesek gazdagodását, hanem a többség javát szolgálják. A főpolgármester szerint a gazdaságvédelemre szánt források jelentős részét eddig nem olyan célokra költötték, amelyeknek bármi köze lett volna a gazdaság védelméhez, vagy a munkahelyek megőrzéséhez. Karácsony Gergely azt sem tudja, hol bujkálhat az a 15 ezer szakember, akikkel Miniszterelnökség államtitkára, Orbán Balázs szerint eddig egyeztettek. Az ország három legnagyobb önkormányzati szövetsége ugyanis semmiféle egyeztetési szándékról nem tud. Az Európai Parlament kedd este 85 százalékos többséggel elfogadta a helyreállítási alapról szóló jogszabályt. Magyarországnak 2500 milliárd forintnak megfelelő támogatás jut a járvány okozta gazdasági károk és társadalmi problémák leküzdéséhez. A fővárosi önkormányzat és a többi uniós nagyváros egy éves lobbitevékenységének köszönhetően a helyreállítási alap forrásai csak a települési önkormányzatokkal egyeztetve költhetőek el. Így most már jogszabály írja elő a velük való egyeztetési kötelezettséget a tagországok kormányainak.