helyreigazítás

Idén elmarad a neonáci, hungarista és más szélsőjobboldali szervezetek által szervezett megemlékezés arról, hogy 1945. február 11-én a Budai Várba szorított német és magyar csapatok megpróbáltak kiszabadulni a szovjet ostromgyűrűből.

A járványügyi intézkedések miatt a 2021-es Kitörés emlék- és teljesítménytúra elmarad. A szervezők közleménye sajnálkozva tudatja, hogy „a gyülekezési és az éjszakai kijárási tilalom miatt a túrát semmilyen formában nem áll módunkban megrendezni”, egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy „idén sem egyéni, sem más teljesítést nem fogadunk el”. Neonáci, hungarista és más szélsőjobboldali szervezetek (antifasiszta ellentüntetésektől kísérve) minden évben megemlékeznek arról, hogy 1945. február 11-én a Budai Várba szorított német és magyar csapatok megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűből. Ezt nevezik „becsület napjának”. A szélsőjobboldali demonstrációtól elkülönülten, de annak szellemiségéhez kötődve szokta meghirdetni a Börzsöny Akciócsoport a Kitörés éjszakai teljesítménytúrát. Bár a pandémia miatt a túra ebben az évben elmarad, a szervezők azt kérik, hogy a járványügyi intézkedések betartásával mindenki emlékezzen meg azokról a katonákról, akik „életüket áldozták hazánkért”. A közlemény szerint a túra szervezői valamennyi résztvevőt képviselve, „méltó módon” meg fognak emlékezni „Budapest hős védőiről”. Ennek részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra. Ungváry Krisztián történész könyvet írt Budapest véres ostromáról. A 24.hu-n két évvel ezelőtt megjelent elemzésében a történész megállapította: „a teljesítménytúra vezetői hazugságokat terjesztenek. Honlapjukon is úgy állítják be, mintha a kitörést Hitler parancsára hajtották volna végre, holott ennek ellenkezője igaz. Hitler megtiltotta”. Ungváry szerint az sem igaz, hogy Európát védték volna Budapesten. Nem Európát védték, hanem a náci Németország agóniáját hosszabbították meg. Az sem felel meg a valóságnak, hogy a kitörés alternatívája a lemészárlás lett volna. Éppen fordítva igaz: a kitörés miatt történt sokak lemészárlása. A köztévében is elhangzott olyan vélekedés, hogy „Budapesten Európát védték”. Ungváry Krisztián hangsúlyozta, ha valaki az értelmetlenül meghozott áldozatból „hősies kitartást” kreál, valójában hullarablást követ el. A Légió Hungária csütörtök este „mécsesekből álló fényláncot” szervez a Kapisztrán tértől a Széna térig. A résztvevőket arra kérik, hogy kerüljék a csoportosulást, „ne érkezzen senki itallal a kezében, vagy ittas állapotban”. Egyelőre nem lehet kizárni, hogy a járványügyi tilalmak ellenére valamilyen formában demonstrációt is rendeznek a „becsület napja” alkalmából. Van olyan honlap ugyanis, ahol nem fújták le a megemlékezést. Konkrétumok nem szerepelnek az oldalon, „rövidesen” további információkat ígérnek. Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy baloldali, antifasiszta és civil jogvédő szervezetek szombaton sajtótájékoztatót tartanak a Kapisztrán téren. Szeretnének fellépni annak érdekében, hogy Magyarországon járványmentes időkben se rendezhessenek – Vajnai Attilát idézve – hazánkat szégyenbe hozó neonáci eseményeket.