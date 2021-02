Szlávik János szerint a brit vírusmutáció miatt nő ismét az új fertőzöttek száma

A főorvos úgy véli, hogy a koronavírus valószínűleg időnként visszatér majd.

Jelen lehet Magyarországon is a koronavírus brit mutációja, és valószínűleg ez állhat az esetszámok növekedése mögött is - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Szlávik János elmondta, együtt kell élni azzal, hogy a koronavírus folyamatosan változik, ezért újabb és újabb variánsok jelennek meg.

– Az új változatok gyorsabban terjedhetnek, és akár más tüneteket is okozhatnak – tette hozzá.

Kiemelte, hogy most úgy tűnik, hogy a védőoltások hatásosak a brit variáns ellen is, és megakadályozzák a súlyos betegség kialakulását, ezért fontos, hogy mindenki megkapja a vakcinát. Kitért arra is:

valószínű, hogy a koronavírust az újabb és újabb oltásokkal sem tudják majd eltüntetni, hanem időnként visszatér.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa Fotó: Béres Márton / Népszava