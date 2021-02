Itt a válasz arra, hogy miért kell az egyetemi vagyont alapítványokba kiszervezni

Stump István kormánybiztos szerint nagyfokú szabadság köszönt be azáltal, hogy a modellváltó intézmények kikerülnek az államháztartási törvények alól.

Stumpf István szerint az intellektuális tőkébe való beruházás Magyarország versenyképességnek a záloga. Meglátása szerint vannak kiugróan szép teljesítmények, az alacsonyan fizetett oktatók közül sokan kiteszik a lelküket, de összességében a hazai felsőoktatás lemaradt a világ élmezőnyében, sőt még Közép-Európában is – nyilatkozta a felsőoktatási modellváltásért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek . A volt alkotmánybíró több erős kijelentést is tett a kormányközeli lapnak. Az interjú arra is választ adott, hogy eddig miért nem öntötte a tervezett, eddig „soha nem látott” összeget a felsőoktatásba a 2010 óta regnáló Orbán-kormány. Itt emlékeztetünk arra, hogy ez 1509 milliárd forint uniós támogatást jelent, ami négyszer akkora összeg, mint az EU előző költségvetési időszakában.