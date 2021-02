Jön a magyar vakcinaigazolvány

Április végére olthatnak be mindenkit - aki igényelte - a legoptimistább forgatókönyvek szerint – hangzott el a Kormányinfón.

A kormány védettséget igazoló okmányt vezet be azoknak, akik megkapták a két koronavírus elleni oltást, az igazolvány onnantól érvényes, hogy az illetőt másodszor is beoltották – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyelőre még nem tudják, hogy ez meddig lesz érvényes. Az is megkapja, aki koronavírusból felgyógyultnak minősül, itt az érvényesség kezdete a kórházból történt elbocsájtás napja, vagy az első negatív PCR-teszt időpontja. Védettnek minősülnek azok is, akiknél egy laborvizsgálat antitest jelenlétét mutatja ki. Nekik költségtérítéses, a többieknek ingyenes az okmány kiállítása. Arról még nem döntött a kormány, ez milyen jogosultságokkal jár majd. A jövő héten indul az online konzultáció a vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül. A második hullámot sikerült ugyan megfékezni, de az adatok mégsem javulnak egy ideje, a brit vírusmutáns a fertőzések gyorsabb terjedését eredményezi, így fennáll a harmadik hullám veszélye. Tegnapig 294 624 embert oltottak be, 117 ezren pedig a második oltást is megkapták. Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók voltak az elsők, közülük 80 % élt a lehetőséggel, a második kör az idősotthonok és bentlakásos szociális intézmények voltak, múlt héten pedig a regisztrált legidősebbek oltása kezdődött meg. Eddig 2964 háziorvos kapott Pfizer vakcinát, ez 30 ezer ember oltását teszi lehetővé. Holnaptól a Szputnyik vakcinával a 70 év alatti nem krónikus betegeket kezdik beoltani négy budapesti oltóponton. Jövő héten folytatódik a legidősebbek oltása és a 60 év alatti krónikus betegek oltását is folytatják. Egyelőre az uniós oltásbeszerzés viszonylag lassan zajlik. 19 737 000 adagot kötöttünk le az EU-ból, ez is elég lenne majdnem 10 millió emberre. Ezen kívül 2 millió adag Szputnyik vakcinára szerződött a kormány, februárban ebből 200 ezer jöhet. Április végére olthatnak be mindenkit - aki igényelte - a legoptimistább forgatókönyvek szerint. A Sinofarmból 500 ezer oltóanyag jön jövő héten, ezt már több mint 30 millió ember megkapta. A bértámogatások igényelt összege eddig 40 milliárd forint volt, ebből 36,5 milliárd forintot ítéltek meg és 35,5 milliárdot ki is fizettek. Cikkünk frissül...