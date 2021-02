Müller Cecília: Nem alakulnak kedvezően a járványügyi adatok

Az országos tisztifőorvos szerint nyilvánvalóan vírusmutáns jelenlétének, és egyéb, nem felfedett okok miatti emelkedésnek vagyunk tanúi.



A rendőrségi adatok ismertetésével kezdte Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs csütörtöki tájékoztatóját. Eszerint 130 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt tegnap. Az elmúlt napon nem zárattak be üzlethelyiséget. Hatósági házi karantént 3604-et rendeltek el, így jelenleg 21 456 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy néhány vonatkozásban ismét emelkedni kezdtek a számok, nem alakulnak kedvezően a járványügyi adatok. Úgy fogalmazott, hogy nyilvánvalóan vírusmutáns jelenlétének, és egyéb, nem felfedett okok miatti emelkedésnek vagyunk tanúi. Elmondta, hogy újabb 1 862 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 381 875-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

– Most azt a feladatot állította elénk a járvány, hogy feltárjuk annak az okait, miért nem folytatódik tovább a második hullám lefelé menő szakasza – állapította meg.

Meghalt 97, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 444-re emelkedett. Müller Cecília hozzátette, hogy vannak köztük fiatalok is. Úgy látja, hogy nem akar csökkenni az elhunytak száma, napok óta 100 körüli áldozatról számolnak be. Ezért szerinte az nagyon fontos, hogy ne adjuk tovább a betegséget. A gyógyultak száma jelenleg 287 134, az aktív fertőzötteké pedig 81 297. Kórházban 3799 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen. Kérte, hogy vegyék figyelembe, hogy az olthatóságról a háziorvos, illetve az oltást beadó orvos dönt. Sokan keresik meg a Nemzeti Népegészségügyi Központot, de ők nem tudnak arra választ adni, hogy egy adott páciens megkaphatja-e a védőoltást. Azt kérte, hogy mindenki a háziorvosával konzultáljon erről. Néhányan enyhe duzzanatra, fejfájásra panaszkodtak az oltás után, de az országos főorvos szerint ez azt mutatja, hogy elkezdődik az ellenanyag termelés a szervezetben, és az reagál az oltásra. Megjegyezte, hogy nem kell ettől megijedni. Afrikai és brazil vírusmutánst még midig nem mutatták ki Magyarországon, de a brit mutánsok jelen vannak. Nem csak azok között, akik utaztak valahova, hanem a közösségi terjedése is adott az országon belül. Modernából 21 ezer, AstraZenecából 41 ezer adag érkezett Magyarországra. Ezeknek egyelőre a felét használják fel, hogy a beoltottak később megkapják a második adagot is. Új információ, hogy az AstraZenecát 60 év felettieknek is javasolja egy tanulmány. A háziorvosok egy-két ampullát kapnak a Pfizerből és az AstraZenecából, ami szerinte nem nagy mennyiség. Négy oltópontot jelöltek ki a Szputnyik V vakcina beadására:

a Dél-Pesti Centrumkórházat,

a Honvédkórházat,

a Szent Imre Kórházat

és a Szent János Kórházat.