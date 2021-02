Étvágycsökkentő gyógyszer segíthet az elhízás legyőzésében

Ábrán mutatja be a népegészségügyi központ, milyen hatásai lehetnek a rendkívüli időjárásnak, és mit tehetünk a kellemetlen következmények elkerülése vagy csökkentése érdekében.

A következő napok rendkívül hideg időjárása miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján közzétett egy ábrát, amelyen látható, milyen következményekkel járhat az, hogy a hőmérséklet nappal is mínuszban marad. A hideg hatására fokozott könnyezés, orrfolyás jelentkezhet, köhöghetünk és nehézlégzést is tapasztalhatunk. A kezünkön elfehéredhet a bőr, de akár zsibbadás és fájdalom is jelentkezhet. A jeges levegő egyébként is kiszárítja a bőrt, de viszkethet és be is gyulladhat. A mínuszok szó szerint ledermeszthetik az izmokat, az ízületek megduzzadhatnak és megmerevedhetnek, így aztán nehézzé is válhat a mozgás. A hideg idő súlyos esetben szívtáji fájdalmat és ritmuszavart is okozhat. Az NNK szakembereinek tanácsa szerint hideg idő esetén viseljünk sapkát, sálat és kesztyűt, és a kabát alatt is öltözzünk rétegesen. Azt is ajánlják, hogy az arcunkat és a kezünket E-vitaminban és olajokban gazdag krémmel kenjük. Mozogjunk, hogy élénküljön a vérkeringésünk. A kihűlt testrészeinket ne dörzsöljük, hanem langyos vízzel melegítsük át. Az átnedvesedett ruhát, cipőt pedig minél előbb cseréljük szárazra. Mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérséklet esetén fém tárgyat kesztyű nélkül ne fogjunk meg. A szervezet belső felkészítéseként igyunk sok folyadékot, elsősorban vizet és teát, ne fogyasszunk viszont alkoholt, mert az fokozza a hőleadást, és kitágítja az ereket. Együnk magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöket és zöldségeket, például savanyú káposztát, céklát.