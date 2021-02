A rendszerváltás korát öleli fel Krassó György digitalizált hagyatéka

Sinkovics Gábort a kormányközeli médiagólem, a Mediaworks perelte be azt állítva, hogy az újságíró megsértette a kiadó jó hírnevét.

Pert nyert a bíróságon Sinkovics Gábor, a Nemzeti Sport volt újságírója, akit beperelt a kormányközeli Mediaworks. Az újságíró ugyanis elbocsátása után a lap főszerkesztőjét és szerkesztési gyakorlatát kritizálta – jelentette be az őt képviselő Társaság a Szabadságjogokért közleményében. „ Hazudtam neked, Apu !” Sokan emlékezhetnek az írásra, amit ezzel a címmel jelentetett meg Sinkovics Gábor azután, hogy 2018 végén távoznia kellett a Nemzeti Sporttól. A népszerű újságíró három évtizedig dolgozott a lapnál. Állítása szerint volt olyan írása, amit egy aktuálpolitikai utalás miatt átszerkesztettek, bírálta Szöllősi György főszerkesztőt, a hazai közállapotokat és médiaviszonyokat, és írt arról is, hogy miután akarata ellenére megszüntették a munkaviszonyát, nem kapta vissza a munkahelyén gyűjtögetett sportrelikviáit. A kormánypárti médiumokat tömörítő KESMA-hoz tartozó Mediaworks kiadó az írása miatt személyiségi jogi pert indított Sinkovics ellen. Nyolcszázezer forint sérelemdíjat követelt arra hivatkozva, hogy az újságíró megsértette a kiadó jó hírnevét. A Mediaworks álláspontja szerint Sinkovicsot nem rúgták ki, és az sem igaz, hogy ellopták volna a sportrelikviákat tartalmazó szekrényét. Emellett a kiadó a keresetében a Szöllősi főszerkesztőre vonatkozó állítások miatt is fel akart lépni, mert azokat indokolatlanul bántónak és megalázónak látja. A TASZ által képviselt Sinkovics Gábor arra hivatkozott, hogy cikke közügyre vonatkozó politikai véleménynyilvánításokat tartalmaz, ezeket Magyarország legnagyobb médiavállalkozásaként a felperesnek tűrnie kell. A kormányközeli sajtótermékeket kiadó Mediaworks működése pedig közügy. És bár Sinkovics munkaviszonyát formálisan közös megegyezéssel szüntették meg, ő maga ezt kirúgásként élte meg. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében teljes egészében elutasította a Mediaworks keresetét. Megállapította, hogy Sinkovics Gábornak a kiadó működésével kapcsolatos kritikái politikai véleménynyilvánításnak minősülnek, és az újságíró teljes joggal érezhette kirúgásnak a munkaviszonya közös megszüntetését. A bíróság szerint Sinkovics sehol sem állította, hogy a volt munkáltatója ellopta volna a szekrényét, Szöllősi György nevében pedig nem érvényesíthet személyiségi jogi igényt a Mediaworks, amiért Sinkovics a főszerkesztőt udvari bohócnak nevezte a miniszterelnökhöz fűződő, szoros kapcsolata miatt.