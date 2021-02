Pert nyert az újságíró, aki udvari bohócnak nevezte a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

A szállítmány 45 600 adagot tartalmaz, amely 22 800 ember oltására elegendő.

Az AstraZeneca Kft. csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az Európai Unióban és Magyarországon is január végén engedélyeztetett, koronavírus elleni oltóanyaggal első körben a szív- és érrendszeri, tüdő- és vesebeteg, a magas vérnyomásban szenvedő, a daganatos és a transzplantált 60 év alattiakat oltják be. Az első, 40 800 adag oltóanyagot tartalmazó AstraZeneca-vakcinaszállítmány múlt pénteken érkezett Magyarországra. Március végéig pedig összesen több százezer vakcina várható - tették hozzá. Mint írták, az első eredmények szerint az AstraZeneca-vakcina akár 67 százalékkal képes csökkenteni a vírus továbbadását is. Az oltóanyagot szokványos betegellátási körülmények között is be lehet adni, hiszen normál hűtött körülmények, 2-8 Celsius-fok között lehet tárolni, szállítani és kezelni, a gyártást követően legalább 6 hónapon keresztül. Az Egyesült Királyságban folytatott klinikai vizsgálat részeredményei szerint az AstraZeneca-vakcina hatékonysága 75 százalékos a brit típusú koronavírus-variáns ellen - emelték ki. Tudatták: a The Lancet című folyóiratban február 5-én megjelent eredmények 120 eset feldolgozása alapján születtek, amelyeknek mintegy harmadát az új variáns okozta. A hatékonyság hasonló volt mind az eredeti, mind az új mutáns törzs esetén. A vakcinával kapcsolatos további adatokat, például a dél-afrikai koronavírus-variáns elleni hatékonyságról továbbra is gyűjtik a folyamatban lévő klinikai vizsgálatokban - tették hozzá. A közlemény szerint az AstraZeneca továbbra is együttműködik a kormányzatokkal és a nemzetközi szervezetekkel, hogy a világjárvány idején önköltségi áron, mindenkinek hozzáférhető oltóanyagot juttasson el az emberekhez.