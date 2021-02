Már egymilliárd forintot vesztett Göd a Samsung-gyár elcsatolásával

„Mindez az iparűzési adóból, az építmény- és telekadóból folyt volna be” – nyilatkozta lapunknak Balogh Csaba momentumos polgármester.

Ahogy arról lapunk csütörtökön beszámolt, a Pest Megyei Önkormányzathoz csatolt gödi gazdasági övezetből a Samsung-gyár közel 1,8 milliárd forint iparűzési adót fizet be a megyének a 2020-as év után. Az összeget egy friss előterjesztés szerint a régió települései között osztaná szét a kormánypárti vezetésű megyei önkormányzat, mindössze a beszedett adó 40 százalékát használná fel Göd fejlesztésére. – Városunk kiadáscsökkentéssel fedezte az előidézett hiányt – mondta lapunknak Balogh Csaba. A települést ért érvágás viszont igazán úgy mérhető fel, ha figyelembe vesszük, hogy a Samsung-gyár bővítése, illetve a gyártási volumen növekedése miatt legalább 8 milliárd forint bevételtől esik el a város az önkormányzat számítása szerint 2021-ben. Az pedig kérdéses, hogy a megye a jövőben milyen arányok szerint osztja szét a bevételt a térségben – igaz, ezekre a forrásokra Gödről is pályázhatnak. Balogh szerint fontos körülmény az is, hogy míg Gödön két százalékos iparűzési adót kellett fizetnie a Samsungnak, Pest megye már csak egy százalékot vár el. Ebből következik, hogy a megyétől Gödnek biztosan visszajuttatott források inkább csak 20 százalékát teszik ki annak, amit egyébként a város beszedhetett volna a gyártól. Az egymilliárd forintos tavalyi extra hiány miatt Gödön egy lakosra 322 ezer forintnyi költségvetési forrás jutott, a kormány döntése következtében lakosonként 53 ezer forinttal kevesebb közpénzt költhettek el. A helyzet pikantériája, hogy – számításaink szerint – a Gödnél jobb helyzetben lévő települések is részesülnek a megye által szétosztott pénzből. A megye döntése szerint a Samsungtól beszedett 2020-as pénz 40 százaléka, azaz 718 millió juthat Gödnek, további 718 milliót pedig területfejlesztésre fordíthat a megye, ebből részesülhet a kormánypárti vezetésű Dunakeszi és Fót városa, valamint Göd mellett két független vezetésű község, Sződ és Csomád is. Fóton egy lakosra átlagosan 360 ezer forint jutott a 2020-as költségvetésük szerint. Csomád és Sződ a települések méretéből fakadóan kisebb súllyal részesedhetnek a megyei forrásokból, ugyanakkor az összehasonlításunk szerint jobb csomádi lakosnak lenni, mint gödinek: egy lakosra 427 ezer forint költségvetési forrás jutott tavaly. Dunakeszin az egy lakosra eső közpénz összege 234 ezer forint volt a város 2020-as költségvetése alapján, ez bővülhet tehát most majd a megyei pénzosztás függvényében. A lista végén Sződ áll: 92 ezer forint jutott egy lakosra. Pest megye ezen felül további 359 millió forintot tervez felosztani 12 település között, a politikai térkép szerint ebből kormánypárti irányítás alatt van Fót, Dunakeszi és Vácrátót, összesített lakosságuk 65 ezer fő, ezen kívül a független Veresegyház, Csomád, Sződ, Mogyoród, Sződliget, Őrbottyán, Csörög, Csömör települések összlakossága 54 ezer fő. Egyedül a 18 625 fős lakosságú Göd van ellenzéki irányítás alatt.