Ötnapos karantént rendeltek el a brit mutáció miatt Melbourne-ben

A bukott elnök hónapokon át készítette elő a politikai erőszakot. Csak a rendőrökön és a véletlenen múlt, hogy január 6-án nem történt nagyobb tragédia.

Tommy Tuberville republikánus szenátor január 6-án délután telefonon tájékoztatta Donald Trumpot, hogy félbeszakadt a kongresszus ülése és a veszély miatt testőrei elvezették Mike Pence alelnököt. Trump nagyjából pont ekkor nevezte Twitterén gyávának Pence-t, a csőcselék pedig kórusban követelte az alelnök felakasztását. A volt elnök elleni közjogi vád szenátusi tárgyalása során a vád képviselői eddig ismeretlen videófelvételeket is bemutattak. Az egyiken az látszik, ahogyan a Secret Service egy melléklépcsőn menekíti Pence-t, családtagjait és munkatársait. Nem sokon múlt, hogy sikerült elkerülniük a vérszomjas tömeget. Trump közben egy félrement telefonhívás során azt üzente Tuberville-nek, hogy ameddig csak lehet, próbálja elhúzni a választási eredmény hitelesítését. Kétségtelenül arra játszott, hogy hívei időben odaérjenek.



A képviselőházi „impeachment menedzserek” az első valódi tárgyalási napon mintegy nyolc órában sorolták a példákat arra, hogyan készítette elő Trump a politikai erőszakot. A volt elnök már a választások előtt jó fél évvel azt ismételgette, hogy csak csalással veszíthet, illetve óriási csalás van készülőben. Akkori interjúiban elutasította, hogy elismerje a majdani eredményt, illetve azt mondta, hogy úgysem lesz hatalomváltás, csak folytatódó kormányzás. A választások után aztán elutasította azok eredményét és a tényekkel dacolva azt állította, hogy utcahosszal nyert – majd Washingtonba hívta és a kongresszus ostromára uszította híveit. A bejátszásokon az ostrom résztvevői közül többen is elismételték, hogy Trump hívására és biztatására, az ő érdekében cselekszenek. A volt elnök tévén nézte, ahogyan a tömeg betört a Capitolium épületébe és nem is próbálta palástolni elragadtatását az események láttán. A fegyveres erők főparancsnokaként nem intézkedett a védők megsegítéséről, amivel megszegte esküjét, amelynek értelmében pedig köteles lett volna megtartani és védelmezni az ország alkotmányos rendjét. Az is kiderült, hogy csupán a capitoliumi őrség bátorsága és a vakszerencse akadályozta meg a még nagyobb tragédiát. Így is öt ember veszítette életét, köztük egy rendőr és egy nő, akit akkor ért végzetes lövés, amikor megpróbált bemászni az egyik, a rendőrök által védett terembe. Pence példáján látszik, hogy nem csupán demokrata párti, de republikánus politikusok élete is veszélyben forgott. Egy videó tanúsága szerint az egyik rendőrnek éppen hogy sikerült biztonságos irányba fordítania Mitt Romney szenátort, korábbi republikánus elnökjelöltet, mielőtt odaért volna a tömeg. Mindennek dacára nem várható, hogy összegyűlik a Trump elítéléséhez szükséges kétharmados többség. Josh Hawley republikánus szenátor, aki január 6-án felemelt ököllel köszöntötte Trump híveit, nem is figyelte az impeachment eljárást, ehelyett a karzaton, lábát néha az előtte lévő széksorra helyezve iratokat olvasgatott. Az általános várakozás szerint ő és Ted Cruz szenátor is Trump helyére pályázik a szélsőjobboldali populista mozgalom élén. A Republikánus Párt közben a szétesést kockáztatja – mintegy másfél száz mérsékelt konzervatív személyiség már egy új jobbközép formáció alakításáról tanácskozott, ha nem sikerült visszaszerezni a pártot a radikálisoktól. A vád csütörtöki magyar idő szerint este a bizonyítási eljárást. A védelemnek ezt követően összesen 16 óra áll majd rendelkezésére, hétfőn pedig várhatóan már a végszavazás következik.