Meghalt Chick Corea

Idén a koronavírus-világjárvány miatt február helyett júniusban tartják meg a világ egyik legnagyobb presztízsű A-kategóriás filmfesztiválját.

Két magyar filmet, Fliegauf Bence Rengeteg 2 című alkotását és Nagy Dénes Természetes fény című munkáját is meghívták a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) idei nagyjátékfilmes versenyprogramjába, amelyben 15 filmet mutatnak be – jelentették be a szervezők csütörtökön Berlinben.

A világ legnagyobb filmes közönségfesztiváljának 71 éves történetében először szerepel egyszerre két magyar munka a legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékért versenyző alkotások között.

Carlo Chatrian művészeti igazgató Fliegauf Bence munkájáról kiemelte, hogy előzményfilmje, a Rengeteg a legnagyobb felfedezések egyike volt a 2004-es Berlinale Forum nevű szekciójában, és a rendező csaknem két évtized után egy még inkább lenyűgöző folytatással tér vissza. Nagy Dénes első mozifilmjéről hangsúlyozta, hogy a rendező eredeti megközelítéssel foglalkozik az egyik leggyakrabban tárgyalt történelmi témával, a második világháborúval.

– A Berlinale versenyprogramjából általában véve az tűnik ki, hogy a filmkészítők megpróbálnak erőt meríteni az élet számos területét felforgató világjárvány révén kialakult helyzetből és igyekeznek mélyen személyes alkotásokat készíteni – mondta Carlo Chatrian.

Hozzátette: az utóbbi évekhez képest kevesebb filmet válogattak be a programba, amely azonban tartalmilag és formailag is nagyon sűrű. – A versenyfilmek fontos társadalmi, politikai kérdéseket dolgoznak fel, bemutatják az új világot, amelyben élünk. A tartalmi sokszínűségre pedig jellemző, hogy a mezőnyben a többi között mesefilm, sci-fi, történelmi film és regényadaptáció is szerepel – fejtette ki a fesztivál művészeti igazgatója. Fliegauf Bence legújabb szerzői filmje - az első részhez hasonlóan - hétköznapi életünk, párkapcsolataink lázálom szerű útvesztőjébe kalauzol, ahol a szereplők életük talán legnagyobb titkát próbálják felfejteni: a másik embert. A film különösen aktuális a karantén, be- és összezártság idején, amikor addig láthatatlan feszültségek, félelmek öltenek testet. A Fraktál Film és az M&M Film gyártásában készült moziban többek között olyan hivatásos színészeket láthatunk, mint Sodró Eliza, Gubik Ági, Jakab Juli és Végh Zsolt, Balla Eszter, de feltűnik a zenész Víg Mihály, a közel százéves Lénárt István, Keresztes Felicián, a Dealer (Fliegauf második filmje) főszereplője, továbbá a rendező fia, Fliegauf János is.

Valamennyi munkának a szemlén lesz a világpremierje. Nagy Dénes mellett a világhírű német színész, Daniel Brühl is első nagyjátékfilmmel – a Nebenan (A szomszédban) című rendezéssel – jelentkezik. A versenyfilmek révén 16 ország jelenik meg a Berlinale legfontosabb szekciójában.

Magyarország mellett csak Németország és Franciaország szerepel egynél több filmmel.