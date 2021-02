Hétfőtől karanténba küldik a Magyarországról érkezőket Romániában

Az Egészségügyi Világszervezet reméli, 2021 végére a világ lakosságának 20 százalékát beoltják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) célja, hogy 2021 végére a világ lakosságának 20 százalékát beoltsák koronavírus elleni vakcinával – mondta a nemzetközi szervezet magyar vezérigazgató-helyettese csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában. Jakab Zsuzsanna közölte, hogy már kidolgozták e folyamat globális megvalósíthatósági programját (Covax Facility), amely februárban elindul. A kormányok, a gyógyszergyártók és a civil szervezetek együttműködésében létrejövő program első körében 18 országot választottak ki, ahol a magas rizikójú csoportokat – az egészségügyi dolgozókat, krónikus betegeket, időseket – részesítik oltásban. „Ez egy teszt lesz, hogyan működik ez a program a legszegényebb és közepes jövedelmű országokban” – mondta, hozzátéve: az oltásokat a Pfizer oltóanyagával, tehát a tárolását tekintve „legnehezebben kezelhető” vakcinával kezdik. Ezt követi az AstraZenecával való együttműködés, amely szintén februárban indul, és célja, hogy az első félév végére a világ lakosságának 3,5 százaléka oltva legyen. A szakember kiemelte: sok vakcinagyártóval folytat tárgyalást a WHO, az európaiakon kívül orosz, kínai és indiai cégekkel is. Azt mondta, a szervezet számára nincs különbség abban, hogy az oltóanyag honnan származik, csak biztonságos és hatékony legyen. Azt remélik, hogy

az év végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát.

A Covax Facility programra 27 milliárd dollárt fordítanak - tette hozzá. Jakab Zsuzsanna szerint nehéz kérdés, hogy az összes államban azonos elvek szerint történjék a vakcináció, hiszen egyelőre nincs elég oltóanyag. Fontos lépés kell legyen az oltóanyaggyártás felgyorsítása, a kapacitások növelése. „Ezen még dolgozni kell” – fogalmazott. Úgy vélte, ha ez sikerül, akkor jövő év végére elérhető a „nyájimmunitás”. Kiemelte, mindenképpen meg kell akadályozni a vírus terjedését, hiszen ezzel elejét lehet venni a különböző vírusmutációk kialakulásának is. Az úgynevezett vakcinanacionalizmust önpusztítónak tartja, ami nem segíti az oltóanyagok globális terítését, mert így nem lehet közösen túl lenni a járványon. Az oltások elindulásával is mindenképpen be kell tartani a járvány- és közegészségügyi intézkedéseket, tehát a távolságtartást, a maszkhasználatot és a kézmosás, -fertőtlenítés szabályait – mondta Jakab Zsuzsanna.