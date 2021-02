37 éve él mentett hattyújával egy férfi Törökországban

A madár nemcsak a gazdájával, hanem a környék kutyáival és macskáival is barátságot kötött.

37 éve tart egy török férfi és mentett hattyújának szokatlan barátsága – írta az Independent alapján a Sokszínű Vidék . Recep Mirzan 1984-ben talált rá a nőstény hattyúra az ország nyugati részén található Edirne tartományban. A ma már nyugdíjas postás a barátaival autózott, amikor egy kietlen réten meglátták a törött szárnyú madarat. A férfi magához vette, hogy megóvja a ragadozóktól. A Garipnak nevezett madár azóta is a 63 éves özvegyember farmján él a Görögországgal határos Karaagac régiójában. Mindig a gazdája nyomában jár, követi, ha a farmon tevékenykedik, de akkor is, ha az utcán sétál. Garip a helyi kutyákkal és macskákkal is barátságot kötött. Mirzan azt mondta, gyermekeként tekint a hattyúra.