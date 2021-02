Müller Cecília: Leginkább közösségekben terjed a brit variáns

A tisztifőorvos közölte: csütörtökön 16 ezren kapták meg az első adagot a védőoltásokból

Aggasztó a fertőzési szám, mivel a környező országokban ismét emelkedik az arány – erről beszélt szokásos napi sajtótájékoztatóján az országos tisztifővorvos. Müller Cecília szerint ennek okát elsősorban a brit mutáns megjelenése okozhatja. Ez elsősorban közösségi úton terjed a legjobban. Emiatt is szorgalmazta a védettség kialakítását. Hozzátette, 33-ról 69-re emelkedett azon betegek száma, akik utóbbi típussal fertőződtek meg. Csütörtökön 16 ezren kapták meg az első adagot a védőoltásokból. Pénteken kezdenek oltani az orosz vakcinával az oltóhelyeken. Innen a fővárosi praxisok jelölhettek ki 5 embert, akiket ezzel a készítmények oltanak be, összesen 2800 adag van belőle. A kormányzati koronavírus oldalra a többi oltás mellé felkerült a Szputnyik V vakcina alkalmazási előirata. Ezt a vakcinát 18 év felett bárki megkaphatja, a vajdasági magyarok is ilyet kaptak, semmilyen panaszuk nincsen.

Bizonyos krónikus betegségek során nem alkalmazzák a Szputnyikot, viszont életkori korhatár nincsen. Vagyis azok az idősek, akik nem szenvednek ezekben a betegségekben, ők megkaphatják.

Ahogy mi Magyarországon eljárunk, az a maximális biztonságra való törekvés – jelentette ki. Minden védőoltás alkalmas, hogy a súlyos betegség lefolyását megelőzzük. Hozzátette, a dél-afrikai és a brazil mutánst még nem fedeztek fel, viszont a brit verzió sokkal több embert tud megfertőzni. Mivel ez gyorsan tud terjedni, ennek meggátolása most a feladat. A szociális otthonokról szólva elmondta, 1074 helyre nem jutott be a vírus a második hullám alatt. Óriási eredménynek tartja, hogy stabilan fent tudták tartani ezeket az intézményeket. Kérdésre válaszolva elmondta, nincsen általános ellenjavallat, milyen gyógyszerek mellett nem érdemes a vakcinát beadni. Az RTL Klub kérdésére elmondta, a háziorvosi elosztásnál mindenkire gondoltak, csak az érkező vakcina szab határt az oltásoknál. Várandós nőknek továbbra sem ajánlják a vakcinát, aki babát tervez, az oltás után várjon két hónapot. Továbbra is 128 embert találtak a rendőrök, akik még mindig nem vettek fel maszkot az utóbbi egy napban. Az ügyeleti központ vezetőhelyettese, Kiss Róbert elmondta, 45 ember ellen pedig azért kellett intézkedniük, mert nem vettek fel maszkot a kereskedelmi egységekben.