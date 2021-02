Fellebbezett büntetése ellen, ám egy másik eljárás miatt is főhet Navalnij feje

Nem ez az első alkalom, hogy ismeretlenek robbantással riogatnak Oroszországban.

Bombafenyegetést kapott az összes moszkvai óvoda, iskola és metróállomás - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség a rendfenntartó szervek meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva – írja az MTI.

„Előző este minden iskola, óvoda és metróállomás robbantásról szóló fenyegető üzenetet kapott” – mondta a forrás, amely szerint ezek az üzenetek elektronikus levélben érkeztek. Közölte azt is, hogy a hatóságok 3,3 ezer tanintézményt és minden metróállomást átvizsgáltak, de nem találtak semmiféle robbanószerkezetet vagy más, gyanúra okot adó tárgyakat. A metróállomásokon ugyanakkor fokozták az utasok eddiginél is alaposabb ellenőrzését, aprólékosan átvizsgálták a metróhálózat egész infrastruktúráját, így a kábel- és a szellőzőcsatornákat is. Moszkvában az utóbbi években meg-megújuló hullámban ékeztek bombafenyegetések különféle intézményekhez. December 20-án emiatt legalább ezer objektumból 170 ezer embert kellett evakuálni Moszkvában. Az akkori riasztások kilencven százaléka iskolákra és bölcsődékre vonatkozott, de pokolgépet kerestek kéttucatnyi kórházban, több repülőtéren és mintegy 250 metróállomáson. Azt megelőzően, december 10-én mintegy 400 objektumból több mint 120 ezer embert kellett kimenekíteni. Tavaly februárban több mint 700 bankfiókot, valamint 20 üzletet és bevásárlóközpontot fenyegettek meg robbantással Moszkvában és az orosz főváros közelében.