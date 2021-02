Béreket és juttatásokat is emel idén a Tesco

A megújuló energia állami támogatásának elosztására kiírt, méltányos, de a napenergiának kedvező pályázat tanúsága szerint a jól működtetett nagy hazai napelemparkok már nem is igényelnek állami támogatást.

Immár egyáltalán nem igényeltek támogatást a hazai megújulóenergia-termelés ösztönzésére kiírt, Metár nevű pályázat 1 megawattnál (MW) nagyobb erőművet tervező nyertesei – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) csütörtöki közleményeiből és értékeléseiből. A megújulós beruházók évente több százmillió forint, az általuk termelni tervezett áram árán keresztüli támogatást nyerhetnek a hatóságtól. A versenyben ugyanakkor csak a legkevesebb támogatást igénylők meghatározott száma nyerhet. A tavaly lebonyolított, sorrendben másodiknak számító Metár-kiírás nyertes pályázói által igényelt áramár súlyozott átlaga kilowattóránként (kWh) 17,82 forintra jött ki. Az első, 2019-es Metár-kiírás ugyanezen adata még 23,58 forintra rúgott (de már az is jóval alacsonyabbnak számított a Metár előtti időszak mintegy 32 forintjánál). A 257 mostani jelentkezőből 30 egy MW-nál kisebb és 6 egy-49,99 MW közötti termelő nyert. Előbbiek kedvezőtlenebb hatékonyságáról tanúskodik a körükben kialakult 22,35 forintos átlagár. Így e nyertesek összesen évi 75 millió forint ártámogatást kapnak a rendelkezésre álló 200 milliós keretből. Bár a „nagyok” 600 millió forintban is részesülhettek volna, a körükben lefolytatott árverseny nyertesei lényegében nem igényeltek támogatást, vagyis a szabad piacon is képesnek érzik magukat az általuk termelt áram nyereséges eladására. Bár a MEKH egy korábbi tájékoztatása szerint a kiírásra jelentkeztek földhő- és hulladékgáz-hasznosító erőművel is, végül kizárólag napelemek nyertek. Az ITM a jövő év közepéig további négy Metár-kiírást helyez kilátásba. Szakértők szerint a pályázati eredmény a megújuló energia rohamos költség- és áreséséről tanúskodik. ("Mellékesen" megjegyzendő, hogy a kormány által továbbra is tervezett Paks 2-es atomerőmű a nyereséges működéshez 60 éven át legalább 20 forintos piaci árat igényelne.) A különböző megújulós eljárások közül is kiemelkedik a napelem, amely legvérmesebb beruházói ma már egyáltalán nem igényelnek állami ártámogatást. Igaz, a többi megújulós termelési mód érdekeltjei szerint a kiíró szabhatna legalább ennyire méltányos, de számukra is esélyt teremtő kereteket is. (Az Orbán-kormány a napelemhez hasonló hatékonyságú szélerőművek telepítését e pályázat feltételein keresztül is blokkolja.) Annál is inkább, mert a jelenlegi kiírási feltételeken belül a jelek szerint a megújuló energia állami támogatására elkülönített keret töredéke sem fogy el.