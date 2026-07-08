Lenyelték az árrésstopot a kereskedők, de Nagy Mártont ez már nem hatja meg

Nem hárították át a boltok a vásárlókra az árrésstop miatti veszteségeiket. A lapunk által vizsgált 2500-féle élelmiszer kevesebb mint 20 százaléka lett drágább a bevezetés óta.