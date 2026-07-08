A brit áruházlánc bankárokkal dolgozik a magyarországi, csehországi és szlovákiai működésével kapcsolatos lehetőségeken.
Pálinkás Zsolt úgy véli, most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra, ha kivezetnék.
December 31-én még több bolt is nyitva lesz Magyarországon, de január 1-én minden zárva tart.
Nem hárították át a boltok a vásárlókra az árrésstop miatti veszteségeiket. A lapunk által vizsgált 2500-féle élelmiszer kevesebb mint 20 százaléka lett drágább a bevezetés óta.
Az áruházlánc kér, hogy ne fogyasszák el a terméket, amelyet bármelyik Tescóba visszavihetnek, ott az árát visszafizetik.
Hiába ösztönözték a fogyasztást, a kiskereskedelem júniusi teljesítménye elmaradt a várttól, így a gazdasági növekedést is alig segíti.
Úgy véli, az elején jó volt a szándék, de előbb-utóbb legyen vége, mert kezdenek nagyon-nagyon elmenni a beszerzési árak.
A hazai áruházláncok többsége hétvégére országosan mennyiségi korlátokat vezettek be a szerdától hatósági árassá tett termékeket.
Az árstop bevezetése után egyre több bolt dönt a korlátozások mellett.
A CBA-hoz tartozó egyik Príma-üzletben is akadt már példa tojásmennyiség-korlátozásra, ám a cég kommunikációs igazgatójának elmondása szerint a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise-rendszerben üzemelnek.
Szabad szemmel is látható, élő állati kártevők jelenléte miatt visszahívta az 1 kilogrammos Hearty food márkájú rizst a Tesco-Global Zrt. - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján kedden.
Nem csak szezonális jelleggel keresnek munkaerőt.
A folyamatról már fél éve tájékoztatta munkatársait az áruházlánc.
Az elmúlt több mint egy évtizedben összességében 96 százalékkal többet vásároltunk a láncok boltjaiban, vagyis gyakorlatilag megduplázódott a forgalom.
A S. Péter vezette bűnbanda még 2005-ben, a budaörsi áruháznál rabolt ki egy pénzszállítót, majd menekülés közben egyikük a kiérkező rendőrökre is rátámadt.
Mindennel együtt bruttó 300 ezer forintos átlagjövedelmet biztosít dolgozóinak az áruházlánc.
A sajátmárkás termékekből Közép-Európában másfél év alatt. Magyarországon ebből 62 tonnát.
Az allergén összetevők közül maradt ki a mustár.
A pletykák teljesen haszontalanok, és szükségtelen feszültséget keltenek a Magyarországon dolgozó több ezer tescós kolléga körében – közölték.
Az áruházlánc közölte: technikai átalakításról van szó.
Pénteken értesítették az áruházlánc dolgozóit: harminc napon belül elküldhetik vagy áthelyezhetik őket.
Teljesen átrendezheti a kiskereskedelmi piacot a kormány különadója – feltehetőleg ez is a cél. Ezt a gyanút erősíti, hogy az elvonás egy átmeneti válságban levő ágazatot sújt.
Az eddig éjjel-nappal üzemelő Tesco hipermarketek egységesen 6 és 22 óra között lesznek nyitva. Az Expressz üzletek eddig 6-tól 22 óráig működtek, a jellemzően lakóházak között lévő kisebb üzletek a következő hónaptól két órával hamarabb, vagyis 20 órakor zárnak.
Limitált mennyiséget szállítanak ki az egyes termékekből, futárjaik csak kártyát fogadnak el. Az áruházlánc üzent a karanténba zárt vásárlóknak is.
A továbbiakban a nagy-britanniai, az írországi és a közép-európai tevékenységére kíván nagyobb hangsúlyt helyezni – közölte a brit kiskereskedelmi hálózat.
Van termékük, amiből neten csak hat darabot lehet rendelni, az áruházlánc szerint időszakos limitről van szó.
Akár a hétvégi grillezés hozzávalóit is meg lehet már rendelni a netről, a magyarok azonban egyelőre inkább csak ásványvizet vagy tartós tejet vesznek webáruházból. Most egy cseh cég változtatna ezen.
A 200 grammos kiszerelésben kapható Tesco zsírszegény kakaópor árát minden üzletükben visszafizetik.
A brit kiskereskedelmi üzletlánc tiltja beszállítóinak rabmunka igénybevételét.