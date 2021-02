Fucsovics kiesett, Djokovic megsérült

A sportág alapszabályát megszegve választották meg Kuttor Csaba szerint a szervezet elnökének a küldöttek Szabó Zsolt fideszes politikust, aki ellen több rendőrségi nyomozás van folyamatban.

Hétfőn nagy többséggel választották meg elnöknek Szabó Zsoltot, Heves megye fideszes képviselőjét a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) elnökének. A szakmai alelnöki pozícióra pályázott Kuttor Csaba, korábbi válogatott triatlonos, az ország egyik legeredményesebb klubjának, a Team Újbuda SE-nek a szakosztályvezetője is, ám esélye sem volt a sikerre. A fideszes politikus Bátorfi Béla, Orbán Viktor fogorvosának a helyét foglalta el. Szabóval szemben több nyomozás is zajlik, pályázatokkal kapcsolatban elkövetett visszaélések, illetve offshore cég számláján tárolt 1,2 milliárd forint ügyében. Az elnöki tisztségre pályázott Zahorecz Zsolt is, aki harminc éve benne van a sportágban. „Boldog voltam, amikor megtudtam, hogy nincs Bátorfi, aki nem volt gazdája a sportágnak, évente egyszer-kétszer megjelent egy-egy versenyen, de mást nem tett a sportágért, csak mindenkit beperelt, aki bírálta őt, velem szemben is elbukta a jó hírnevének megsértése miatt indított pert első és másodfokon, ami egymillió forintba került a szövetségnek – mondta a Népszavának Kuttor Csaba. - Korábban voltam az Emmi-nél, a találkozón elhangzottak alapján úgy éreztem, hogy az állami támogatás mértékét nem befolyásolja a szövetség elnökének személye vagy politikai hovatartozása.” Az MTSZ 2020 első felében létrehozott egy bizottságot az alapszabály módosítására, ennek a testületnek a tagja volt Kuttor Csaba is. Az elkészült új tervezetet a hétfői tisztújító közgyűlést megelőző alapszabálymódosító közgyűlésen nem fogadták el. Ennek egyik fontos pontja volt, hogy kizárják a visszaélések lehetőségét a kis kluboknak adott szavazati jogokkal. „Egyetértettünk abban, hogy súlyozzuk a szavazati jogokat, a klubok sportolói létszáma és eredményessége alapján – jelentette ki a korábbi válogatott sportoló, aki három nyári olimpiára is megszerezte a részvételi jogot. - A közgyűlésen azonban elmaradt az alapszabály módosítása, az első közgyűlésen 18-an, a másodikon 38-an voltunk, a tisztújítón hétfőn hirtelen 70 klub jelent meg, köztük olyan egyszemélyes kft-k, amiknek semmi közük sincs a triatlonhoz, mint például az Art-Lock Dekoration kft., ami a szövetség címére van bejegyezve, fő tevékenysége a rendezvényszervezés és ugyanannyit ér a szavazata, mint egy több mint 100 sportolóval rendelkező nagy klubnak. Az ügyészség előtt kifogással fogunk élni a közgyűlés törvényességét illetően. Az elnökségi tagok megválasztása is alapszabály-ellenesen történt. Lett egy elnökünk, akinek korrupciós ügyeivel tele van az internet, de még többet elárul róla az a videó, amikor a Mikulás kezéből kicsavarja az ajándékot, hogy ő adhassa oda a gyerekeknek.” Kuttor Csabát az is zavarja, követhetetlen volt az MTSZ gazdálkodása is, átláthatatlan a működése, elnökségi határozatok több hónapos késésekkel jelentek meg a szövetség honlapján, a három legfontosabb utánpótlás programnak pedig nincs szakmai vezetője. Kifakadás a Facebookon Kuttor Csaba az alábbi bejegyzést tette közzé saját közösségi oldalán Szabó Zsolt elnökké választása után: „Mai nappal befejezem bárminemű munkámat a Triatlon Szövetségben. Nem kívánok egy bohózathoz asszisztálni. Nem állítom több mint 30 éves tapasztalatomat olyan elnökség szolgálatába, mely egy olyan közgyűlésen alakul ki, ahol vezényelve szavaznak robotok, kft-k, és sosem látott arcok, hirtelen feltűnő egyesületek. Ahol teljesen mindegy, hogy a bemutatkozó beszéded milyen, hogy letettél-e bármit a sportág asztalára, csak az számít, hogy mennyire tetted szét a lábad valakinek, valaminek. Ahol egy olyan elnököt szavaz meg birka mód a tagság, aki azt sem tudja, eszik-e vagy isszák a triatlont, de nagyobb baj, hogy a google első 50 találata nála a korrupciót hozza ki. (…) Elfogadom, hogy a sportágnak nincs rám szüksége, illetve ezek szerint nálam a triatlonhoz sokkal jobban értő emberek is vannak. Nekik sok sikert. Kívánom, hogy ezek után próbálják meg picit törvényesebben, átláthatóbban, és jobban működtetni a szövetséget, mert az utóbbi 8 év merő rémálom volt. Kívánom, hogy akadályozzák meg a már megszokott évi több tízmillió forint eltűnését. És nem utolsó sorban kívánom, hogy tudjanak tükörbe nézni. Mert néha oda is kell…”