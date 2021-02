Valentin napi csodára várva - jön a katalán regionális választás

A vasárnapi regionális választás fontosságát mutatja, hogy még a karanténban lévők és a fertőzöttek is személyesen voksolhatnak.

Nem túlzás kijelenteni, hogy nagymértékben a Valentin napra előrehozott katalán regionális választások eredményétől függ a madridi kormány jövője. Legalábbis Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök így gondolhatja, hiszen kormánya legismertebb és legnépszerűbb tagjáról mondott le, amikor elindította a Generalitat elnöki tisztségéért. A katalán szocialista Salvador Ila, a madridi kormány egészségügyi minisztere - dr. Fernando Simónnal, a riasztások és vészhelyzetek koordinációs központjának igazgatójával egyetemben - igen nagy népszerűségre tett szert és a járványkezelés arca lett Spanyolországban. Január elején jelentették be, hogy a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) az egészségügyi miniszterrel célozza meg Quim Torra megüresedett elnöki székét. Ila január végén, a kampány kezdetén lépett ki a madridi kormányból. A felmérések szerint ő Katalónia legnépszerűbb politikusa, minden bizonnyal hozni tudja a régiót uraló két nagy szeparatista párt listavezetőinek támogatottságát - sőt, ha a közvélemény-kutatások beigazolódnak, akkor valamivel még többet is. Persze nem tudható, hogy ez mire lesz elég. Sanchez egy éves kormánya – a spanyol demokrácia első koalíciós kabinetje - többek között az egyik nagy katalán szeparatista párt, az ERC támogatásának köszönhetően jöhetett létre és maradhat fenn. A madridi kormányzat ennek ellenére szeretne függetlenedni a szeparatistáktól és szocialista vezetésű helyi kormányzatot létrehozni Katalóniában. Erre azonban aligha lesz esélye. A függetlenségpárti katalán erők ugyan megosztottak, de jelenleg a regionális parlament 135 mandátumából 70 az övék és ezúttal is jó esélyük van az abszolút többségre. 2017-ben az azóta Brüsszelbe menekült Carles Puigdemont pártja az Együtt Katalóniáért (JxC) végzett az élen enyhe előnnyel a Sanchez kormányt is támogató Katalán Republikánus Baloldal (ERC) előtt. A PSOE katalán „fiókja”, a Katalán Szocialista Párt (PSC) viszont gyengén szerepelt, csupán 17 mandátumot tudott elérni. Vasárnap ezen az eredményen minden valószínűség szerint javíthat, hiszen az utolsó felmérések szerint 22 százalékon áll. Pontosabban állt, de az utolsó héten már nem lehet újabb közvélemény-kutatásokat végezni. A spanyol lapok egybehangzóan állítják, hogy a második helyen álló függetlenségpárti JxC (20,4 százalék) folyamatosan növeli támogatóinak körét, és nem zárható ki, hogy vasárnapra az élre kerül. Ugyanakkor látványosan visszaesett a korábbi madridi kormánypárt, a Néppárt (PP). Olyannyira, hogy a szélsőjobb Vox is megelőzte. A szocialisták és Ila támogatottsága azt eredményezte, hogy "mindenki egy ellen" helyzet alakult ki. A függetlenségpárti erők közös nyilatkozatot írtak alá, hogy semmi szín alatt nem kötnek koalíciót a PSC-vel, a Sanchez kormányt támogató ERC pedig külön jelezte, nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy Ila alakíthasson regionális kormányt. Márpedig nélkülük nulla esély van arra, hogy szocialista, nem függetlenségpárti kormány alakulhasson. Másrészt a szeparatista erők összefogása sem ígérkezik könnyűnek, túl mélyek a belső hatalmi harcokban szerzett sebek és az ideológiai szakadékok, így nem zárható ki, hogy a közös nyilatkozatok ellenére mégis szocialista-szakadár együttműködés lesz a vége. A felmérések masszív, több, mint 40 százalékos távolmaradást jeleznek előre, ami nagymértékben befolyásolhatja az erőviszonyokat is. A kormányzat mindent megtesz a részvétel növelése érdekében, de lehet, hogy igyekezetével épp az ellenkezőjét éri el. Lehetővé tették ugyanis, hogy 18 és 19 óra között a karanténban lévők illetve a koronavírussal fertőzöttek is személyesen adhassák le szavazataikat. A többieknek a voksolás 18 órakor zárul. Noha a döntéshozók hangsúlyozzák, hogy a megoldás kockázatmentes és minden szükséges óvintézkedést meghoztak, az ötlet nem nyerte el a lakosság tetszését.





Erőviszonyok Függetlenségpárti formációk

Együtt Katalóniáért (JxC) – 20,4 százalék /jobb Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) – 20.1 százalék / bal Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT) – 1,5 százalék /bal



A nem szakadár erők – Katalán Szocialista Párt (PSC) -22 százalék Ciudadanos – 8,8 százalék En Comú Podem – 7,2 százalék /bal Katalán Néppárt (PPC) – 5,5 százalék /jobb Vox- 6,2 százalék /szélsőjobb