Késéseket és járattörléseket hozott a moszkvai reptereken a három napja tartó hóesés

Japán jóváhagyta az amerikai Pfizer és a német partnercég, a BioNTech által kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinát - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma vasárnap. Ez a koronavírus elleni első védőoltás, amelyet az ázsiai ország hatóságai engedélyeztek. A vakcinát mínusz 70 Celsius-fokon kell tárolni. Ennek kapcsán Kato Kacunobu japán kormányszóvivő újságíróknak leszögezte: a pénteken érkezett 400 ezer dózis tárolását nem veszélyeztették azok az áramkimaradások, amelyeket a szombaton a Fukusima prefektúrában észlelt, 7,0-7,3-as magnitúdójú földrengés okozott. A szigetország a tervek szerint február közepén kezdi meg az oltást, elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be, őket követik a 65 év felettiek. A 126 milliós Japán eddig összesen 314 millió vakcinára kötött szerződést az AstraZeneca, a Moderna és a Pfizer céggel. Tokió továbbra is eltökélt abban, hogy a terv szerint július 23-án megkezdődjön az olimpia. A japán kormány iránti közbizalom mindazonáltal meggyengült a járvány kezelése miatt, amely bírálói szerint túl lassú és következetlen.