Lavina ölt meg három embert a szlovén főváros közelében

Sajátos magyarázatot adott az orosz elnök az országban folyó tüntetésekre.

"Ezt a statisztát éppen most használják. Éppen akkor, amikor a világ minden országában, így nálunk is az embereknél kiütközik a fáradtság, a felgyülemlett harag és az elégedetlenség" - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtóorgánumok főszerkesztőivel tartott beszélgetésén, amelyből szombat este részleteket tett közzé a Rosszija 24 orosz hírtelevízió.

Meglátása szerint az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mellett tartott tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják az elégedetlenséget az orosz lakosság körében - írja az MTI. Az utóbbi hetekben tízezrek követelték a bebörtönzött Kreml-kritikus ellenzéki szabadon engedését. A tüntetésekről, amelyek részben Putyin ellen irányultak, több mint 11 ezer embert állítottak elő. Vasárnapra Navalnij hívei egy újabb tiltakozási formát jelentettek be: felszólították az embereket, hogy este a házak elé kiállva magasba tartott, bekapcsolt zseblámpákkal mutassák ki szolidaritásukat az ellenzéki politikussal.



Hataloméhes emberek a posztszovjet térségben

A magyar állami hírügynökség szerint a főszerkesztőknek tartott eligazításon arról is beszélt, a Nyugat nagyra törő és hatalomra éhes embereket felhasználva fogja akadályozni Oroszország befolyásának kiterjesztését a posztszovjet térségben "Befolyásunk a posztszovjet térségben bárhogy is legyen, de a nehézségek dacára nő".



Azt mondta, a befolyás kiterjesztése aggodalmakat szül a nyugati országok körében, és megpróbálják majd ettől eltántorítani Oroszországot, akinek ellenfelei, illetve potenciális ellenfelei ebből a célból mindig is nagyra törő és hatalomra éhes emberekre támaszkodtak. Putyin hangsúlyozta, hogy az ország megerősödésével párhuzamosan erősödött az Oroszország feltartóztatására irányuló politika is. "Ahogy stabilizálódott a helyzet, kezdtünk a lábunkra állni, rögtön elkezdődött a feltartóztatás politikája. Éppen akkor apránként, észrevétlenül, kis lépésekkel, de egyre inkább. És minél erősebbek lettünk, annál erősebbé vált a feltartóztatás politikája." Hozzátette, hogy mindez gazdasági téren is megnyilvánul.