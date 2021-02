Brit oltási program: túl a mérföldkő jelentőségű 15 millión

Elismerés fogadta Mario Draghi új kormányát, amelyben kétharmadrészben a politikai pártok képviselői, egyharmadrészt pedig pártonkívüli technokraták foglalnak helyet.

A kabinetben a külügyi tárca irányítója marad Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője, valamint a népszerű egészségügyi miniszter, Roberto Speranza, aki honfitársai szerint jól kezeli a járvány kapcsán kialakult egészségügyi válsághelyzetet. Továbbra is a belügyi tárcát irányítja a pártonkívüli, de a balközép Demokrata Párthoz (PD) közel álló Luciana Lamorgese, aki szívén viseli a menekültek sorsát. Nem került viszont a kormányba a Draghi-kormányt szintén támogató jobboldali populista Liga elnöke, Matteo Salvini. A Liga három minisztériumot kapott, köztük a befolyásos ipari miniszteri tárcát. Ennek élére a párt főtitkárhelyettese, Giancarlo Giorgetti került. A Draghi-kormány legfontosabb feladata a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait enyhíteni hivatott, 209 milliárd eurós uniós helyreállítási alap elosztása lesz, melynek összegei az év második felében folynak majd be. Draghit ennek kidolgozását pártonkívüliekre, Daniele Franco gazdasági miniszterre, Vittorio Colao technológiai innovációs tárcavezetőre, valamint az ökológiai átalakulás nevű újonnan létrehozott minisztériumot irányító Roberto Cingolanira bízta. A helyreállítási alap jelentős hányadát, 37 százalékát fordítják arra, hogy környezetbarátabbá tegyék az olasz termelést, egyötödét pedig az ország digitalizálása folyamatának felgyorsítására költik. A kormánynak gyorsan kell cselekednie, mert április végéig részletes tervet kell bemutatnia az Európai Bizottságnak arról, pontosan mire is megy a pénz. A kormány tervei között szerepel továbbá a munkabérre épülő járulékok, valamint a cégek adóterheinek csökkentése is. Ezzel együtt növelni kívánják az ország versenyképességét. Ez utóbbi tekintetében az utolsó három évben egyre nagyobb lett az ország lemaradása a tehetősebb nyugati országokkal szemben. Az átfogó és minél gyorsabb reformokra azért lenne szükség, mert Olaszország jelenleg nem vonzó a befektetők számára: a világbank adatai szerint e tekintetben csak az 58. helyen áll a világon. Draghit szombaton iktatták be, de a kormányra még a parlament két házának is áldását kell adnia, amelynek jövő hét keddjéig kell megtörténnie. Ez elvileg formaság lesz a kabinet széleskörű támogatottsága miatt. Igaz, az M5S azon politikusai, akik nem támogatják Draghi kabinetjét, azt követelik, hogy újra kérjék ki a párttagság véleményét arról, tényleg beáll-e az M5S Draghi csapata mögé. Kezdeményezésüket azonban aligha koronázza siker.