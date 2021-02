Kultúra a karanténban

A magyar irodalmat mintának tekintő Miroslav Krleza életének eddig kevéssé ismert mozzanatait ismerhetjük meg új kötetből.

Igazi sikerkönyvvé válhat Damir Pilic horvát író, újságíró Mirolslav Krleza és Joszip Broz Tito kapcsolatát bemutató könyve (Tito ocima Krleze), amely nemrégiben jelent meg Horvátországban. Az 1893-ban született horvát írófejedelem, Krleza unikumnak számít a világirodalomban, hiszen bár nem volt magyar származású, nem csak anyanyelvi szinten beszélte a magyart, íróink hatására fordult az irodalom felé. 1911 szeptemberében lépett be a pécsi Ludovikára, a jó hírű hadapródiskolába. Krleza különösen közel érezte magát Ady Endre művészetéhez, 1930 januárban a rangos Hrvatska revija című folyóirat közölte Ady Endre, a magyar lírikus című esszéjét, amit Németh László egy évtizeddel később így jellemzett: „A külföldi irodalomnak aligha van hasonló súlyú Ady-tanulmánya, Ady európai helyét pedig talán idehaza sem határozta meg senki szabatosabban”. Arról megoszlott az irodalomtörténészek véleménye, hogy valóban Ady művészetének lényegét ragadta-e meg. Az igazán fontos az, hogy Krleza rajongott a magyar irodalomért és magyar verseket ültetett át horvátra, például Petőfi munkáit. Különösen nagy hatással volt rá a magyar polgári radikalizmus, köztük Jászi Oszkár, akinek folyóiratát, a Huszadik Századot rendszeresen olvasta. Később gyakorta bukkant fel budapesti kávéházakban, elbeszélgetett magyar költőkkel. Honfitársai időnként a szemére is vetették: túl lelkesen beszél a magyar irodalomról. Krleza az I. világháború idején kezdte írói tevékenységét, verseit pedig gyűjteményes kötetben 1933-ban publikálta. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1918-as létrejötte után Lenin, az 1917-es októberi forradalom, illetve a kommunizmus lelkes híve volt. A húszas évek közepén azonban, amikor személyesen is megismerhette a sztálini Szovjetuniót, ez a lelkesedése fokozatosan kezdett alábbhagyni. Megtapasztalhatta a sztálini tisztogatásokat, a terrort. E rezsimmel számolt le 1938-ban megjelent, Az ész határán című pamfletjében. A második világháború idején, amikor megalakult a náci Németországhoz hű Független Horvát Állam (NDH) Krleza kiábrándult a világból, magányosnak érezte magát, úgy érezte, egyik világrend sem az igazságot közvetíti. Ez idő alatt letartoztatták, műveit betiltották. Damir Pilic könyvében a II. világháborút követő időszakra fokuszál. Tito és Krleza kapcsolatáról számos legenda keringett Jugoszláviában. Nem is kérdés, hogy az író „közel volt a tűzhöz”, Tito barátjának tartotta, Krleza a jugoszláv elnök Brioni-szigetén lévő, az átlagember számára megközelíthetetlen erődnek számító rezidenciáján is szívesen látott vendég volt, naphosszat együtt sakkoztak. Különösen azt követően kerültek közel egymáshoz, hogy 1948-ban Sztálin és Tito szakítottak egymással. Krleza 1949-ben Tito belgrádi rezidenciájának közvetlen közelében lakott. Ekkor különlegesen védték a jugoszláv vezetőket, szovjet inváziótól tartottak. Az is tény, hogy Krlezát a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének (JKSZ) illusztris személyiségeként ismerték, a párt rendezvényeinek kedvelt szónoka volt, 1958-tól 1961-ig pedig a Jugoszláv Írószövetség elnökeként ténykedett. Egy ideig tagja volt a Horvát Kommunista Szövetség (SKH) Központi Bizottságának is. Ugyanakkor az ő nevéhez fűződik az újvidéki egyetem magyar tanszékének létrehozása. Döntő szerepet játszott az egyik legtekintélyesebb horvát irodalmi folyóirat, a Forum 1962-es megalapításában. 1967-ben ráadásul aláírta azt a nyilatkozatot, amely egyenrangúságot követelt a horvát nyelvnek Jugoszláviában. Kezdetben rokonszenvezett a hatvanas évek végén indult, a horvátoknak nagyobb önrendelkezést követelő „horvát tavasz” eszméivel, de visszavonulót fújt, mihelyst látta, hogy Tito halálra ítélte a mozgalmat. (Ugyanakkor ő érte el Titónál Franjo Tudjman, a későbbi horvát elnök börtönbüntetésének csökkentését.) Pilic könyvében megállapította, Krleza nagyon is tisztában volt a nacionalizmus veszélyeivel. Ám a jugoszláv társadalmat is egyre kritikusabban szemlélte. Mindeközben Tito egyre súlyosabb betegsége is megviselte. „Nagyon sajnálom, - írta, miután 1980 januárjában amputálták Tito lábát -, egész éjszaka rá gondolok” – mondta a könyv szerint. Azon kevesek közé tartozott, akit naponta értesítettek Tito állapotáról és elsők között tudta meg, 1980. május 4-én, hogy meghalt. Nagyon tartott attól, mi történik Jugoszláviában Tito halála után. Krleza másfél évvel élte túl a jugoszláv elnököt, 1981 decemberében halt meg. Ezután új, a nyolcvanas évek második felétől egyre sötétebb korszak kezdődött Jugoszlávia életében.