Kiss János: Fél gőzzel semmit sem érdemes létrehozni

Kiss János negyvenöt éve kötődik a Győri Baletthez. Az együttes táncosa, igazgatója és művészeti tanácsadója is volt. A ma induló Magyar Táncfesztivált is eddig ő vezette, most hátrébb lép. A miértekről is kérdeztük.