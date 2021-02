Meghalt 46 beteg és 1337 új fertőzöttet találtak hazánkban

Az asztalra tett javaslat szerint a parlamenti EPP-ből a jövőben képviselők csoportját és teljes nemzeti küldöttségeket is kizárhatnának a tagok egyszerű többségének a szavazatával. Az indítvány emellett lehetővé tenné az egyéni és a csoportos felfüggesztést, amelynek időtartama maximum egy év lenne.

Előreláthatóan március első hetében szavaz az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportja eljárási szabályzatának a módosításáról, amely ezután lehetővé tenné a csoportos kizárást, illetve felfüggesztést a frakcióból. Az EPP elnöksége tavaly decemberben, a fideszes Deutsch Tamás felfüggesztését követően egy öttagú munkacsoportot bízott meg a javaslat összeállításával. Az előterjesztés elkészült, és a nemzeti küldöttségek delegációvezetői a múlt héten már meg is vitatták. A lapunkhoz is eljutott dokumentumról először a Magyar Nemzet számolt be. A teljes Fidesz-küldöttség frakcióból való eltávolítását, és ennek megfelelően az eljárási szabályzat módosítását hónapok óta sürgetik az Orbán-kormány politikáját éles bírálattal illető néppárti képviselők. A jelenleg hatályos rendtartás szerint a frakcióból csak egy-egy képviselőnek lehet ajtót mutatni, egy teljes delegációnak nem. A Deutsch-affért követően a frakcióvezetés is felismerte, hogy változtatni kell az előírásokon. Az asztalra tett javaslat szerint a parlamenti EPP-ből a jövőben képviselők csoportját és teljes nemzeti küldöttségeket is kizárhatnának a tagok egyszerű többségének a szavazatával. Az indítvány emellett lehetővé tenné az egyéni és a csoportos felfüggesztést, amelynek időtartama maximum egy év lenne. A felfüggesztett képviselők nem vehetnének részt a frakció ülésein és döntéseiben, nem szólalhatnának fel a néppárt nevében a plenáris és bizottsági üléseken, nem tölthetnének be választott pozíciókat sem az EP-ben, sem a frakcióban, nem vállalhatnának jelentéstevői megbízatást és nem kaphatnának pénzügyi támogatást sem az EPP-től. Az előterjesztők azt is javasolják, hogy ha egy tagpártot felfüggesztettek vagy kizártak az európai ernyőszervezetből, akkor EP-képviselői is jussanak ugyanerre a sorsra a néppárt parlamenti csoportjában. Egyelőre eldöntetlen, hogy ezt a rendelkezést visszamenőleg alkalmaznák-e a Fidesz küldötteire. A szavazásig hátralévő időben még változhat a beterjesztett szöveg.