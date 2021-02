Elpusztult a hópárduc, amely sokat „tett” a faj fennmaradásáért

A hét kölyöknek életet adó, 17 éves nőstény rákbetegségben szenvedett.

Rákbetegség miatt elaltatták egy New Jersey-i állatkertben a hópárducot, amely arról híres, hogy hét egészséges kölyköt hozott világra – adta hírül a Cape May megyei állatkert. A Himani nevű nőstény 17 éves volt - írták a vasárnapi közleményben. A rákkal vívott küzdelmétől pénteken altatással szabadították meg, „békésen elaludt”, ahogy az állatkert fogalmazott. A nagymacska négy alkalommal hozott világra kölyköket, akkoriban, amikor a hópárducok szaporítása még nem sok sikerrel kecsegtetett. „Mérhetetlenül sokat köszönhetünk neki a faj fennmaradása és a Cape May megyei állatkert jövője szempontjából” – idézte a közlemény Alex Ernst állatorvost. Himani 2003 júniusában született, 2009-ben érkezett a Tennessee állambeli Knoxville állatkertjéből Cape May megyébe. Kölykei az ország különböző állatkertjeibe kerültek, „hogy saját utódokat nemzve továbbvigyék örökségét és génjeit” – írták.