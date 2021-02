Kína küzd a vakcinahamisítókkal

Félezren érik el július második felében a tíz éves határt, ameddig közfoglalkoztatottként dolgozhat valaki. Most úgy tűnik, az állam elengedi a kezüket.

A kormányhivatalok levélben hívták fel a polgármesterek figyelmét nemrég arra: a jelenlegi szabályok szerint, ha valaki – legfeljebb fél éves megszakításokkal – tíz éve közfoglalkoztatott, akkor így már nem dolgozhat tovább. Az első érintettek július 26-án érhetik el a tíz éves évfordulót. A február 15-ei adatok szerint 91,1 ezren állnak közfoglalkoztatási jogviszonyban. 2021-ben az egy közfoglalkoztatónál eltöltött időtartam 523 fő esetében haladja meg a kilenc évet, vagyis az ő jogviszonyuk időtartama emelkedhet tíz év fölé a nyáron, ha idén is közmunkásként dolgoznak – tájékoztatta a Népszavát a Belügyminisztérium (BM).Törvénymódosítás nélkül nekik kell más megélhetési lehetőséget találni a nyáron. Az önkormányzatoknak a saját nyilvántartásuk alapján tudniuk kell, ki az a helyiek közül, aki már tíz éven túl benne lenne a rendszerben, s rájuk már nem igényelhetnek közfoglalkoztatási támogatást – olvasható a lapunkhoz is eljutott kormányhivatali tájékoztató levélben. A hajdúsági Polgáron egy embert kellene elküldeni, ha a belügyi tárca nem talál időben megoldást a régi közmunkások további foglalkoztatására, de Tóth József polgármester úgy értelmezi a kormányhivataltól kapott értesítést, hogy ha más közfoglalkoztatóval kötne szerződést, ő is maradhatna. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) megyei tagozatvezetője úgy látja, egy évtized hosszú idő és a közfoglalkoztatottak többsége legalább egyszer megpróbált piaci munkahelyen elhelyezkedni, van, aki többször is kilépett a rendszerből, majd visszatért, tehát az egybefüggő tíz év nem érint tömegeket. A 8500 fős településen 2014-2015-ben, a csúcson, majdnem 400 közmunkás dolgozott, most nagyjából ennek a létszámnak a harmada. A hosszú távú intézményi közfoglalkoztatás keretében alkalmazzák az említett egy embert, dajkák, kézbesítők, takarítók vannak benne az önkormányzati feladatellátást segítő körben. Ha innen esik ki valaki, az „nagy gáz”, mert a mostani pénzügyi helyzetben a település nem tudna a helyére minimálbéren vagy garantált béren foglalkoztatott munkavállalót felvenni, ezt a munkát nem végezné el senki – sorolta a következményeket a kisváros vezetője. Jánoshida polgármestere legalább 70 százalékra teszi azoknak a közmunkásoknak az arányát, akik a képzettségük, koruk, egészségügyi és szociális gondjaik miatt nagy valószínűséggel nem tudnának elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A 2400 fős jászsági településen jelenleg 44 közfoglalkoztatottnak adnak munkát, de itt senkit nem érint a tízéves korlátozás – tudtuk meg Eszes Bélától. Ugyanakkor nagy gondot okoz, hogy aki közmunkából megy nyugdíjba, az 30-40 ezer forintos ellátásra jogosult, amiből nem lehet megélni – árnyalja a képet. Nálunk nem képzelhető el, hogy elküldünk valakit, aki dolgozni akar – jelentette ki határozottan Veresegyház polgármestere. Pásztor Béla szerint az időkorlátról szóló jogszabályt olyanok írták, akik elképzelni sem tudják egy közmunkás hétköznapjait, ő mindenesetre azt vallja, ez a foglalkoztatási forma még mindig jobb, mint ha valaki semmit nem csinálhat. – Vásárosnaményban tavaly bezárt a legnagyobb foglalkoztató, mégsem nőtt meg a közmunkára jelentkezők száma, így fel sem tudjuk tölteni a 201 fős keretünket – adott helyzetképet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Filep Sándor. A polgármester szerint a vírusválság ellenére két újonnan megnyitott varrodában vagy a környező településeken találnak munkát az elküldött emberek, stagnál az érdeklődés a közmunka iránt, jelenleg 160 embert tudnak foglalkoztatni, de nem találtak köztük olyat, aki beleesne a tíz éves korlátozásba, s az egész járásban is csak egy ember szerepel a listán. Kérdésünkre, hogy ezekre az emberekre kidolgoznak-e külön közmunkaprogramot, a belügyi tárca azt válaszolta, hogy ezt nem tervezik. Szerintük a közfoglalkoztatóknak lehetőségük van például arra, hogy saját állományba vegyék az érintett személyeket, de „a Belügyminisztérium erre nem hívhatja fel az önkormányzatokat” – fogalmaztak. Közölték azt is, hogy a tárca nem tud a polgármesterek álláspontjával azonosulni, amely szerint akik már több mint tíz éve bent vannak a közmunkaprogramban, képtelenek a normál munkaerőpiacon elhelyezkedni, vagyis foglalkoztatásuk inkább szociális jellegű. Arra a kérdésünkre, elképzelhető-e, hogy a tíz éves „közmunkaviszonyt” elérők semmilyen juttatásban nem részesülnek a jövőben, nemmel válaszoltak, a BM szerint mindent megkapnak, amit más álláskeresők is. Ez azt jelenti, hogy most nagyjából 57 ezer forintot visznek haza, ha megszűnik a közfoglalkoztatotti jogviszonyuk, ennek 60 százalékára számíthatnak három hónapig, majd jön a 22 800 forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatás és ha megfelelő igazolások nélkül abból is kizárják őket, akkor nulla forint, jobb esetben szociális segély. A kilátásokhoz érdemes tudni, hogy most januárban az álláskeresők 49,4 százaléka már semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.